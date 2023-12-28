網友湧蔡英文臉書嗆　國中生被割喉還想選舉

新北市國中生割頸傷重不治，蔡英文轉貼賴清德選舉文，網友留言怒嗆。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北12月28日電／新北市國中生割頸案震驚全台，受害者搶救兩天後仍傷重不治，家屬也悲痛期盼，“希望我家人的死可以換來修改《少年事件處理法》”。許多網友也都想起蔡英文曾經承諾的“社會安全網”，網友湧到蔡英文臉書留言，見到蔡英文仍在轉貼民進黨2024參選人賴清德的臉書文章，紛紛留言怒嗆：“請問蔡英文，說好的社會安全網呢？”



媒體報導，蔡英文27日傍晚6時38分，轉發民進黨2024候選人賴清德電視政見發表會的臉書貼文，提到2050淨零碳排是國際趨勢，能源轉型、推動節能及改善製程，台灣正走在正確的道路上，提醒民眾28日晚間7點一起收看第三場政見發表會。



昨天傳出遭割喉的楊姓學生身亡的不幸消息，網友紛紛至蔡英文臉書留言，“社會安全網勒啦”、“社會安全網誰說的，不是要補起來，整天只會選舉為了利益”、“只知道選舉真的有點冷血，唉”、“孩子的校園安全疑慮到底該如何解決？”、“我還以為是關切國中生的父母，當年關心小燈泡呢？社會安全網呢”、“國中生都被割喉了，現在還在想選舉，當時小燈泡的那張卡片，現在看起來格外諷刺。”、“校園割喉案後，仍然在忙選舉，不愧是腦綠”、“孩子校園的安全要如何把關？”、“小燈泡真的被白白犧牲了，國中生被割喉今天走掉了還在發助選文章，社會安全網越補越大洞”。