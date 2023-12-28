賴打經國牌　游梓翔：被“台獨”思想燒壞腦袋

游梓翔28日表示，蔣經國那段話是為了駁斥“台獨”的“台灣前途未定論”。賴清德扭曲蔣的談話，被蔣隔空打臉了。（游梓翔臉書） 中評社台北12月28日電／2024大選第二場政見會26日舉行，民進黨候選人賴清德在最後一輪猛轟藍營親共，嗆問“對得起蔣經國嗎”？世新大學傳播博士學程教授游梓翔28日在臉書表示，蔣經國那段話是為了駁斥很多“台獨”人士愛扯“台灣前途未定論”。“台獨”工作者賴清德想扭曲蔣經國的談話，被蔣經國出來隔空打臉了。



游梓翔28日在臉書發文表示，看看蔣經國原文怎麼說，就知道蔣經國在隔空打臉賴清德。賴清德在26日政見會上，提到和蔣經國有關的兩件事。第一是十大建設。賴說蔣經國是知道反攻大陸無望，所以才推十大建設。第二是賴提到蔣經國說的“沒有台灣問題，衹有中國問題”，賴清德似乎認為這句話是說“問題在中國，不在台灣”，他因此批評“馬英九為首的國民黨”，怎麼不去罵對岸。



游梓翔認為，賴清德這兩段話正好告訴民眾，賴不是被“台獨”思想“燒壞腦袋”了，就是對蔣經國的“惡意扭曲”。游長期研究領導人公開講話，只好拿證據來打賴清德的臉了。



游梓翔指出，蔣經國關於十大建設的最完整談話，是1974年2月26日在“立法院”做“行政院長”施政報告時說的，包括那句“今天不做，明天就要懊悔”，當年的“立法院”公報留下了完整紀錄。在同一份報告裡，蔣經國10多次提到了“統一”，包括他引用孫中山的話，說要“收復大陸，在大陸上建立一個三民主義強大的、統一的、愛好和平的國家”。



游梓翔說，當然當年的時空和現在已經非常不同，但無論如何賴清德都不應鬼扯什麼“反攻無望才推十大建設”，建設台灣成為“復興基地”向來是蔣經國的使命，包括民進黨至今仍在享受的十大建設在內。



游梓翔提醒，至於“沒有台灣問題，衹有中國問題”，蔣經國是在1975年9月23日，在“立法院”施政報告中說的。他的完整說法是——“現在一般人講現在是台灣的問題，我覺得今天不是台灣的問題，台灣屬於中國，屬於‘中華民國’，這是誰都不能夠懷疑的。這是無論從法、從歷史、從文化各方面看都是如此，所以我覺得今天台灣的問題是不存在的，今天存在的問題是中國問題”（“立法院”公報）。



游梓翔強調，蔣經國這段話是為了駁斥很多“台獨”人士愛扯的“台灣前途未定論”，強調沒有“台灣是否屬於中國”的問題，衹有“中國如何統一”的問題。“台獨”工作者賴清德想扭曲蔣經國的談話，看到沒，蔣經國出來隔空打他的臉了。