趙樂際強調：牢記初心使命忠實履行法定職責

12月27日下午，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際在北京同列席十四屆全國人大常委會第七次會議的全國人大代表座談交流。（來源：新華社） 中評社北京12月28日電／據新華網報導，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際27日下午同列席十四屆全國人大常委會第七次會議的全國人大代表座談交流。他強調，人大代表要牢記初心使命，忠實履行法定職責，當好黨和國家聯繫人民群眾的橋梁。



座談會上，代表們圍繞全國人大常委會工作和常委會工作報告稿起草提出意見建議。趙樂際認真傾聽，和大家互動交流。他說，過去一年，是十四屆全國人大及其常委會依法履職的第一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，常委會自覺堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，牢牢把握人大工作正確政治方向，緊緊圍繞推進中國式現代化依法履職盡責，穩中求進推動人大工作高質量發展，立法、監督、代表、對外交往、自身建設等各方面工作取得新進展，實現了良好開局。



趙樂際指出，常委會履職離不開代表們的支持和參與。從立法項目征集、調研起草到審議修改、論證評估，許多代表積極參與，為提高立法質量貢獻了智慧。一年來，有270多人次代表列席常委會會議，50餘人次代表參加執法檢查，提出了不少接地氣、合民意、行得通、能管用的意見建議，為提高常委會工作質量夯實了基礎。常委會高度重視發揮代表作用，以設立代表工作委員會為契機，以加強“兩個聯繫”為抓手，深化和拓展代表工作，加強代表工作能力建設，支持和保障代表依法履職。



趙樂際強調，再過兩個多月，十四屆全國人大二次會議就要召開了。希望代表們深入開展集中視察，廣泛聽取群眾意願、呼聲和訴求，為做好各方面工作想辦法、謀思路、出實招，增強視察的實效。大會前，要深入學習中央經濟工作會議等重要會議精神，全面瞭解經濟社會發展等情況，把思想和行動統一到黨中央對形勢的分析判斷和對工作的決策部署上來。會議上，要正確行使民主權利，從國家大局著眼，從人民利益出發，認真負責地提出意見建議，把瞭解到的真實情況、群眾所思所盼所願，反映到審議發言中，體現在議案和建議上。要積極參與全國人大常委會、專門委員會的工作，結合各自行業和特長，深入開展調查研究，認真參與相關立法、監督等工作，共同提升人大工作質量和水平。



中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠主持座談會。