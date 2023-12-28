第十二次“國際形勢與中國外交”研討會舉行

12月26日，第十二次“國際形勢與中國外交”研討會在北京舉行。（來源：主辦方供圖） 中評社北京12月28日電／據新華網報導，由中國社會科學院世界經濟與政治研究所《世界經濟與政治》編輯部主辦、中國社會科學院國家全球戰略智庫協辦的第十二次“國際形勢與中國外交”研討會26日在北京舉行。



來自中國社會科學院、中央黨校、清華大學、北京大學、中國現代國際關係研究院、外交學院等科研院所和高校的20餘位專家學者參加了本次研討會，共話國際形勢與中國外交。



中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕在致辭中指出，過去一年國際局勢紛繁多變，烏克蘭危機尚未結束，巴以爆發新一輪衝突，ChatGPT進化令人眼花繚亂，人工智能武器化加速，全球挑戰日趨嚴峻，世界經濟增長放緩。面對複雜國際形勢，他希望與會專家們暢所欲言，理論聯繫實際，提出真知灼見。



隨後，與會專家們就中國外交、國際秩序以及地區衝突等議題進行了深入討論，並對國際局勢發展新動向展開分析和研判。



據悉，“國際形勢與中國外交”研討會自2012年開始舉辦，到今年已經連續舉辦12屆。研討會每年邀請多名學界智庫資深專家和青年學者齊聚一堂，就當下國際形勢和中國外交新局面各抒所見，為學界提供新觀點、新視角。