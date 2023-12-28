（中評社 海涵攝） 中評社北京12月28日電／據新華網報導，外交部發言人毛寧27日表示，10年來，共建“一帶一路”成為最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台。中方期待與各方一道推動共建“一帶一路”高質量發展，為構建人類命運共同體注入新的強大動力。



在當日例行記者會上，毛寧表示，“一帶一路”倡議是習近平主席深刻把握世界大勢、著眼人類前途命運，提出的重大國際合作倡議。10年來，共建“一帶一路”取得歷史性成就，成為最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台。



她說，今年，“一帶一路”經貿投資合作穩中有進。1至11月，中國對共建“一帶一路”國家合計進出口17.65萬億元，同比增長2.6%；非金融類直接投資2011億元人民幣，同比增長26.8%；承包工程完成營業額7848億元人民幣，同比增長8.5%。



互聯互通合作捷報頻傳。中歐班列今年前11個月累計開行16145列、發送貨物174.9萬標準箱，同比分別增長7%和19%，貨物運量已超過去年總運量。雅萬高鐵開通運營兩個月，發送旅客突破100萬人次。孟加拉國國父隧道、尼日利亞萊基深水港等項目落成，有力促進了有關國家和區域互聯互通。



民生合作碩果累累。中方援建的非洲疾控中心總部項目年初竣工。魯班工坊、“光明行”、菌草技術、雜交水稻、青蒿素等“小而美”的民生工程持續惠及發展中國家，產生廣泛積極效應。



綠色、數字等新領域合作方興未艾。中國同多國共同發布了《“一帶一路”綠色發展北京倡議》《“一帶一路”數字經濟國際合作北京倡議》，加強水電、風電、光伏等綠色能源產業合作，推動“絲路電商”等數字經濟新載體賦能傳統行業。



“我們期待以‘一帶一路’10周年為新的起點，與各方一道推動共建‘一帶一路’高質量發展，為構建人類命運共同體注入新的強大動力。”毛寧說。