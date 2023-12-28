揭秘北京城市副中心三大文化建築看點

這是12月16日拍攝的北京藝術中心。（來源：新華社） 中評社北京12月28日電／據新華網報導，由世界頂級建築團隊設計、歷時4年多時間建成的北京藝術中心、北京城市圖書館、北京大運河博物館三大文化建築27日下午集中對外開放。開館之際，記者走進這三大建築一探究竟。



賞建築之美 科技賦能智慧體驗



北鄰大運河，遙望北京市行政辦公區，地處綠心公園……走近三大文化建築，城市副中心引森林入城，在森林中建設市民中心的清新之感撲面而來。



拾級而上、登高俯瞰，三大文化建築汲取運河文化元素，通過現代與傳統交融的設計理念，用建築之美定格大運河這一流淌千年的中華文脈。



北投集團重大項目總監陳宏達介紹，三大文化建築中，包含音樂廳、戲劇院、歌劇院的北京藝術中心又名“文化糧倉”，形似古糧倉和漕運貨船；北京城市圖書館外形源自中國傳統文化符號“赤印”，內部山林結構營造“枝開葉散”意境，宛若“森林書苑”；北京大運河博物館“巨帆揚起”，如“運河之舟”破浪前行。



步入三大文化建築，硬件設施建設水平開創多個“之最”。在擁有國內最大、功能最全沉浸式擴聲系統的北京藝術中心，音樂廳與國家大劇院體量相當，每處吸聲孔洞精確到毫米級。當器樂奏響，所有造型體都是聲音反射器，如同坐在巨型音響裡。



在以16米玻璃幕墻為衣、144根銀杏造型立柱為梁的北京城市圖書館，內部建有世界最大單體圖書館閱覽室、國內藏量最大智能化立體書庫、國內首家綜合性非遺文獻閱覽空間。



“小圖小圖，請問元宇宙閱覽區在哪？”北京城市圖書館門前，讀者可向AI數智館員查詢服務信息。擁有超過700萬藏書的立體書庫雖“書海浩瀚”，但技術加持亦可精準取書；依托智慧桌面，讀者可個性化定制“專屬書燈”，甚至享受“送書到桌”服務……



文化盛宴啟幕 運營計劃發布



根據總體運營計劃，2024年伊始，三大文化建築開放面積將達80%，春節前將達近90%，上半年基本實現全部區域開放。眼下，一批優質展演活動已從北京城市中心區來到城市副中心，公眾可第一時間“嘗鮮”。



“北京藝術中心體量與國家大劇院本址相當，可實現演出劇目同步上演、無縫銜接。相較大劇院的‘綜合性’，藝術中心更突出‘現代性’。”北京藝術中心運營管理部負責人江濤說，這裡將更多引入音樂劇、現代舞、先鋒戲劇等現代藝術門類，打造年輕的文藝生活聚集地。



北京城市圖書館用“驚喜服務”為開館“造勢”。例如，在北京市率先提供讀者證免押金辦證服務，供讀者免費外借的圖書、期刊、視聽光盤等達30萬册件；向北京市新生兒免費發放第一張讀者證、第一本書、第一份書單、第一張書簽，用書香禮物伴隨孩子成長等。首都圖書館副館長謝鵬介紹，北京城市圖書館將每年開展1000場以上文化活動，大力營造“全民閱讀”“終身閱讀”學習氛圍。



北京大運河博物館做足運河文化傳承、展示、體驗功能。基本陳列區“京華通惠運河永濟——北京與大運河歷史文化展”是“必打卡”展覽，1000餘件“會說話”的文物、藝術品將從春秋時期運河肇始講到大運河文化帶建設。



首都博物館副館長譚曉玲介紹，北京大運河博物館還將推出運河沿線地區的曲藝、演藝等文藝展演活動，在近2000平方米文創空間內推出8大類超過300種紀念品，讓公眾“把運河文化帶回家”。



推進全國文化中心建設 互惠同享服務



北京是千年古都，歷史底蘊厚重、文化資源“量大質優”。在城市副中心新建三座文化建築，既是北京推進全國文化中心建設的具體實踐，也將依托城市副中心區位優勢，推動公共服務在更大範圍內共建共享。



遊客在城市副中心停留三天，將獲得怎樣的文化體驗？北京城市副中心管委會副主任胡九龍勾勒出一條“心動路線”。



“第一天，遊客可以游覽北京環球度假區，晚上到北京藝術中心看演出，夜宿城市綠心公園主題酒店；第二天，上午可去北京大運河博物館觀展，下午去通州燃燈塔所在‘三廟一塔’參觀，晚上坐游船享運河夜景；第三天，早上在西海子公園晨練，上午去宋莊藝術小鎮逛市集，下午到北京城市圖書館沉浸書香……”胡九龍說。



夢想照進現實，盛宴大幕掀啟。覽運河文化古今同輝、見“未來之城”生機勃發，“文化糧倉”“森林書苑”“運河之舟”驚艶亮相，喜迎四海賓朋。

