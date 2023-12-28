遊戲股領漲　恒指反彈近300點

中評社香港12月28日電／遊戲股經過上周五恐慌性拋售後，昨日出現報復式反彈，推動港股造好。恒指回升284點，報16624點，收復上周五所有失地。科指昨日升95點，收報3643點。騰訊（00700）是主要升市火車頭，股價升4%，收報285元，可惜與上周五開市價317元，相距一段距離。上周五急瀉24%的網易（09999），昨日股價回升11.8%，收報136.5元。



大公報報導，證券界普遍認為上周五公布的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，對遊戲公司經營前景影響有限。摩通表示，徵求意見稿對騰訊、網易的遊戲變現能力影響不大，但注意網易受到負面影響相較騰訊大。摩通估計，日後設置充值限額後，一旦發生超額消費行為，僅會提供警告，而不是終止消費行為，而充值限制最有可能以單筆交易為基礎，而不是以總消費為基礎。



獨立股評人沈慶洪相信，市場既關注徵求意見稿對遊戲公司的影響，也關注日後會否出台其他遊戲監管規則，故構成持貨風險。持貨的投資者可耐心觀察遊戲股股價後續反彈動力，惟向上空間有限。因此建議騰訊、網易股價若失守上周五即市低位，應該盡早沽出離場。



其他遊戲股表現，禪游科技（02660）股價升26.6%，報5.71元；博雅互動（00434）股價升7.5%，報0.57元；心動公司（02400）股價升6.6%，報9.59元；中手游（00302）股價升3.3%，報1.23元。