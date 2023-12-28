宋楚瑜出席嚴家淦紀念會全程談蔣經國

親民黨主席宋楚瑜出席嚴家淦伉儷逝世30周年紀念會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月28日電（記者 張穎齊）台灣前“總統”嚴家淦伉儷逝世30周年紀念會28日上午在古蹟自由之家多元展演廳舉行，親民黨主席宋楚瑜是首位致詞的來賓，但宋楚瑜演講的20分鐘，竟全程都在提蔣經國的豐功偉業，提及嚴家淦僅4次，台下觀眾略為尷尬，並交頭接耳說“是不是講錯了”？不過沒人戳破宋，結束後大家還是禮貌性給予掌聲。



現場與會的有嚴家淦兒子嚴雋泰與媳婦嚴許婉瑱等嚴家家屬，還有海基會董事長李大維、葛瑪蘭文化基金會董事長陳世圯、前新北檢察長朱兆民、中國國民黨前台北市議員厲耿桂芳、四星國際董座薛智偉與妻子、藝人坣娜、作家蔡玉真等，現場約100人左右。活動是上午9點開始，前國民黨主席吳伯雄、前“立法院長”王金平、國民黨“立委”呂玉玲等則提前8點上香離去。



宋楚瑜上午10點到場，中國佛教會理事長淨耀法師主持的儀式結束後，請宋先致詞，宋表示，他很感念經國先生，這個展演廳樓上，就是他曾與經國先生談話，他擔任過新聞處長，經國先生曾對他提過政府是否不應對新聞媒體自由下達指令？應多做溝通與協調，這是經國先生給他的指導，而他也擔任過經國先生的秘書。



宋楚瑜說，蔣中正不幸逝世後，不到8小時由嚴家淦接任，蔣經國則是“行政院長”，嚴家淦與蔣經國的互動，他都有見證到，都是相互尊重，那時的台灣政治非常和諧，經濟發展突飛猛進，還推動十大建設，他都從旁觀看嚴家淦與經國先生的功績。



宋楚瑜說，蔣經國時期，國民黨秘書長李煥曾要求副秘書長，包括他與馬英九去訪談人才，如何協助處理“國家”未來。蔣經國還問過萬一怎麼樣，需不需要國民黨代理主席？去問37名中常委意見，還有誰可臨時接“總統”？他居中協調，蔣經國告訴他未來領導人要會為“國家”發展，於是他就告訴李登輝說經國先生要李接任。