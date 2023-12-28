餘偉文：循國際標準監管　保障金融穩定

餘偉文表示，穩定幣有機會成為傳統金融與虛擬資產市場的界面。（大公報） 中評社香港12月28日電／鑒於穩定幣所帶來的潛在風險，國際組織包括二十國集團（G20）轄下的金融穩定理事會已明確要求各地應對加密資產相關活動，包括穩定幣發行實施監管。香港金融管理局總裁餘偉文表示，香港亦須建立一套既切合本地情況，並依循國際標準與慣例的監管制度，確保穩定幣“名副其實”。



大公報報導，餘偉文昨日發表網志談及穩定幣，形容隨著穩定幣的發展，市場亦開始研究在實體經濟中以穩定幣作為交易媒介，例如交易成本較高的跨境交易。虛擬資產市場在短短數年已歷幾個周期，雖然市場仍有待成熟，但可以預見它將會繼續發展演變，而穩定幣則有機會成為傳統金融與虛擬資產市場的界面。



數字支付與實體經濟結合



餘偉文續說，如果穩定幣逐漸成為大眾選用的其中一種支付方式，數字支付與實體經濟可能會進一步結合，穩定幣是否真正具備“穩定”的條件，就會變得尤為重要。在缺乏監管的情況下，持有者將難以得到有效保障，金融體系的穩定亦可能受到威脅。



從持有者角度出發，若穩定幣發行人未能保持充足的儲備資產以維持穩定幣的穩定價值，或未能在合理的時間內按面值贖回穩定幣，除了會令持有者蒙受金錢上的損失，亦會影響他們日常支付需求，擾亂經濟活動。另外，穩定幣發行人為滿足贖回要求，有可能需要在金融市場拋售儲備資產以換取現金，亦會對金融穩定造成衝擊。



面對瞬息萬變的市場，餘偉文認為監管機構必須緊貼市場最新發展，建立一套既能保障金融穩定而不會窒礙創新的監管制度。金管局將仔細考慮所得意見，並在制定有關監管制度時繼續與不同持份者溝通，以及留意市場發展和國際討論。