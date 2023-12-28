中評社北京12月28日電／網評：重視保護野生動物，人與自然和諧共生



來源：光明日報 作者：徐 譚



近日，國家林業和草原局發布我國首批789處陸生野生動物重要栖息地名錄。這份涉及31個省、區、市，覆蓋了565種國家一、二級重點保護野生動物的栖息地、繁衍地、遷飛地的名錄甫一出台，便引發社會的廣泛關注。此舉被視為落實《中華人民共和國野生動物保護法》相關規定的重要舉措。



粗看名錄中的兩個關鍵詞——“陸生野生動物”和“重要栖息地”，似乎並不新鮮。根據野生動物保護法，受保護的野生動物是指珍貴、瀕危的陸生、水生野生動物和有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。野生動物栖息地，則是指野生動物野外種群生息繁衍的重要區域。而提到重要栖息地，往往令人聯想到各類自然保護地。根據2023年年初發布的《新時代的中國綠色發展》白皮書，中國正在努力構建以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地體系。截至2021年底，已建立各級各類自然保護地近萬處，90%的陸地自然生態系統類型和74%的國家重點保護野生動植物物種得到了有效保護。



誠然，首批名錄收錄的重要栖息地當中，絕大部分都歸屬於現有法定保護形式之下的自然保護地體系。但值得注意的是，名錄中有十餘處重要栖息地的“現有主要保護形式”空缺，在整個名錄中的占比不足2%。實際上，這些重要栖息地並非“無名之輩”。例如名錄中的北京昌平沙河水庫濕地候鳥重要栖息地是中華秋沙鴨、遺鷗、東方白鸛、卷羽鵜鶘等國家重點保護鳥類的重要栖息地和遷徙驛站，在觀鳥愛好者群體中頗有名氣。但這片濕地雖然生態價值高，卻缺少有力的“法律地位”。此次被收入名錄後，北京沙河濕地明確成為受野生動物保護法所保護的、禁止破壞的野生動物重要栖息地，後續保護工作將更加有法可依。



由此可見，不同於以往從行政區劃或者地理景觀角度劃分和管理保護地的框架，名錄從野生動物的生存需求出發來推動保護工作。在大力提倡建設人與自然和諧共生的現代化的當下，這種邏輯切換的重要意義不言而喻。

