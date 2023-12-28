台高校註冊率：19所不到6成　最低15%

台“教育部”。（中評社 資料照） 中評社台北12月28日電／台灣“教育部”今天公布本學年各大專校院新生註冊率，有19所學校在未達6成的“淹水線”以下，跟去年一樣多，其中高苑科大註冊率僅15.70%，是全台最低。還有公立台東專科學校註冊率僅51.30%，是唯一未達6成的公立學校。



台“教育部”每年底會在“大專校院校務資訊公開平台”公布當年的大專校院辦學狀況，提供“學生類”、“教職類”、“研究類”、“校務類”及“財務類”5大公開資訊，可從中看出各校註冊率及財務狀況，避免在升學時踩到地雷，進入即將退場的學校。



《中時新聞網》分析，大學註冊率如果低於6成，代表招生狀況不佳，在少子化趨勢愈來愈嚴重的情況下，未來可能面臨更大的經營困難。因此，註冊率6成被視為“淹水線”，在淹水線以下的學校，未來生存會費力。



由於少子化導致生源大幅下滑，“教育部”從2014年開始實施寄存招生名額制度，也就是大學將核定招生名額寄存在“教育部”，等待未來學校招生情況好轉時，再向“教育部”申請取回名額。



本學年度50多大專校院共寄存9021個招生名額，但在此狀況下，仍有19所學校的註冊率未達6成，其中包括6所一般大學、10所技專校院及3所宗教學院。



本學年註冊率未達6成者：一般大學有6所，包括台東專科學校51.3%、中華大學54.59%、大葉大學47.87%、真理大學25.73%、長榮大學56.80%及玄奘大學48.60%；宗教學院有3所，分別是台北基督學院31.82%、中華福音神學研究學院44.83%及一貫道天皇學院23.08%。



本學年技專校院註冊率未達6成的10所，分別是建國科大55.20%、高苑科大15.70%、中國科大56.50%、遠東科大47.55%、元培醫專50.44%、東南科大56.81%、修平科大57.89%、大漢技術學院51.66%、宏國德霖科大56.05%及慈惠醫專51.62%。



本學年註冊率最低是高苑科大的15.7%。高苑科大原本被“教育部”列為專案輔導學校，面臨退場，今年5月31日是改善期限，沒想到最後一刻奇蹟出現，台灣鋼鐵集團挹注資金入主，使學校免於退場，但本學年註冊率如此之低，未來如何生存仍是很大的挑戰。



台東專科學院註冊率51.3%，是公立大學唯一未達6成的學校。而事實上，台東專科學校去年註冊率僅47.29%，本學年仍未達6成，前景堪慮。



今年則有11所大學註冊率達到100%，包括清大、成大、中興、陽明交大、中央、台科大、北科大、明志科大、新生醫專、一貫道崇德學院、唯心聖教學院。