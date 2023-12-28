中評社北京12月28日電／網評：有序打開大學校門，激發兼容並包基因



來源：工人日報 作者：劉 兵



據北京日報客戶端12月26日報導，目前，多所位於北京的高校已經向社會全面開放，社會人員無需預約，可直接刷身份證入校。一些尚未開放的高校表示正在有序推進相關工作，在平衡校園秩序的同時，盡可能滿足社會需求。



不僅越來越多的大學校門能進，而且有的大學正積極開放校內公共資源。就在這幾天，北京建築大學表示校內冰場已啟用，將在周末和寒假期間向社會開放，同時將組織大學生志願者在冰場開放期間承擔安全引導、安全提示、冰場巡視等工作。



大學不是封閉的象牙塔，它自誕生起就帶有開放包容的基因。衹有在更加自由和開放的環境中，讓師生“走出去”，讓公眾“走進來”，才能真正成就大學之大。歷史上，不少名校的旁聽生中走出了文化大家；近年來，不時有校園保安、廚師受到高校學術氛圍熏陶，進而奮發圖強考上大學……



積極開放校園，讓公眾享受高校的資源和便利，也是高校應當承擔的一種社會責任。我國大部分高校為公辦，我國高等教育法也規定，高校的三大功能是教學、科研和社會服務。大學擁有豐富的圖書和體育場地資源，在非教學時段，推動資源開放不僅方便公眾，也能促進其高效利用。



大學是思想、知識的高地。在不少城市，一些大學尤其是名校已經成為當地的文化地標。很多人因為仰慕大學和名師，不遠千里一睹風采，接受文化熏陶。開放校園，公眾可以更便利地享受高校資源，高校也可以更好地融入社會。

