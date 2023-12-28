2023年9月15日，在烏茲別克斯坦撒馬爾罕，一名女孩使用記者的相機拍照。（來源：新華社） 中評社北京12月28日電／據人民日報報導，“今年夏天，我訪問了中國。回想起那趟旅程，我的腦海里有很多美好回憶。”得知記者來自中國，拉丁美洲科學技術大學教授拉米雷斯向記者講述起中國之行的感受。“我去北京參加學術會議，還去了貴州和福建。一路走來，人們的友好、和善以及人與自然和諧共處的場景，令我印象深刻。”



拉米雷斯來自哥斯達黎加，一直很關注中國經濟的發展變化，並深入研究中國取得巨大發展成就的原因。他說：“哥斯達黎加也是發展中國家，中國的發展經驗具有重要借鑒意義。”



2018年9月，中哥兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄。拉米雷斯表示，“一帶一路”建設為共建國家經濟增長和可持續發展提供了新機遇，為促進區域一體化和共同繁榮作出重要貢獻。“從非洲大陸到哥斯達黎加、秘魯、智利等拉美國家，從港口、公路、鐵路到工業園區，大量豐富的合作成果顯示，共建‘一帶一路’實實在在改善當地民生，提升了地區間互聯互通，推動了共建夥伴國家經濟社會發展。我認為，這是共建‘一帶一路’倡議廣受歡迎的重要原因之一。”



在拉米雷斯看來，共建“一帶一路”提供了改善基礎設施的重要機遇，推動各方走向更加美好的未來。拉米雷斯說，拉丁美洲不少國家擁有自然資源和人力資源優勢，通過共建“一帶一路”，借助中國的先進技術和經驗，這些資源將更有效地轉化成促進經濟發展的強勁動力。“我們需要市場和機遇，更需要像中國這樣的可靠合作夥伴。雙方在農業、商務、教育科研以及應對氣候變化等方面深化務實合作，將促進包括哥斯達黎加在內的拉美國家朝著共同發展的方向前進。”



習近平主席說，在人類追求幸福的道路上，一個國家、一個民族都不能少。世界上所有國家、所有民族都應該享有平等的發展機會和權利。拉米雷斯表示，中國提出的包括共建“一帶一路”倡議在內的許多國際公共產品，都體現著胸懷天下的情懷。共建“一帶一路”著眼於全人類的共同利益和未來，秉持共商共建共享理念，助力構建人類命運共同體。



當前，全球經濟面臨下行壓力，國際貿易和經濟全球化面臨著嚴峻挑戰。“在這個緊要關頭，一些西方國家奉行零和博弈，而中國秉持合作共贏。”拉米雷斯說，“中國主張在尊重國際法和國際關係基本準則、和平共處、互利合作的框架內，平等地與各國交往，為推動世界朝著多極化方向發展和構建人類命運共同體作出重要貢獻。這是中國與許多國家擁有兄弟般真摯情誼的重要原因。”