中歐班列加速跑向世界（新時代　新畫卷）

行駛中的中歐班列。（來源：人民網） 中評社北京12月28日電／據人民日報海外版報導，2016年6月20日，習近平主席與波蘭總統杜達在波蘭華沙共同出席統一品牌中歐班列首達歐洲（波蘭）儀式。中國有8座城市同步發車，從成都國際鐵路港始發的班列率先抵達。



如今，在成都國際鐵路港，約每1小時有300單跨境電商達成交易，每2小時有一趟班列駛出或到達港區，每1天有2000車次進出集裝箱中心站……在四川省成都市青白江區，一列列滿載貨物的列車從四面八方匯聚到這裡，由此踏上通往世界的旅程。



“開行量持續增加、運輸產品更加多元、線路不斷豐富優化……從中歐班列開行的變化中，可以明顯看出共建‘一帶一路’倡議提出十年來的蓬勃發展。”成都國際鐵路港經開區管委會主任雷庭介紹。



2013年4月26日，首趟“蓉歐快鐵”從青白江出發，奔向9000多公里外的波蘭羅茲，工業老區青白江正式拉開了城市轉型的大幕，不斷向開放型港口城市邁進。仲俊斕作為列車的首發司機，交出了“第一棒”。10年來，仲俊斕一路見證中歐班列駛入快車道，也一路感受著中歐班列給日常生活帶來的變化。



“以前最快要20多天到波蘭，現在只需要十幾天”，仲俊斕說：“得益於中歐班列，家門口的便利店裡有了外國商品專區，而且價格越來越便宜。我的家裡也越來越‘中西結合’了，用的是竹子做的國產菜板以及來自歐洲的菜刀。”



今年8月8日，第31屆世界大學生夏季運動會在成都落下帷幕，大運會會旗“交棒”給德國萊茵—魯爾區。就在閉幕式舉行前夕的8月7日凌晨，滿載著液晶顯示器、汽車配件等貨物的中歐班列（成都—杜伊斯堡）專列從青白江發車，奔赴位於萊茵—魯爾區的杜伊斯堡港口，處於亞歐大陸兩端的兩個城市聯繫愈加緊密。



青白江現代物流大廈展廳內，懸掛著一幅中歐班列運行路線圖，紅線標注的線路從新疆阿拉山口、霍爾果斯出境，分兩路途經哈薩克斯坦、俄羅斯等國，向歐洲延伸，這便是中歐班列的西向通道。得益於這一鐵路通道網絡的不斷延展，過去10年間，上海、寧波，羅茲、杜伊斯堡……百餘個境內外城市相繼成為這張網絡的轉換節點，上萬家企業借此發力海外市場。

