﻿東江水簽訂新協議　按需輸入

發展局局長甯漢豪（左四）與廣東省水利廳廳長王立新（右四）昨日在廣州簽署二○二四年至二○二六年東江水供水的新協議。（來源：大公報） 中評社香港12月28日電／據大公報報導，東江水供水的現有協議將於本月底屆滿。發展局局長甯漢豪與廣東省水利廳廳長王立新昨日在廣州簽署2024至26年東江水供水的新協議，新協議沿用“統包扣減”機制，香港可按需要輸入東江水，如本地雨水集水量較高，所需的東江水水量低於每年供水量預設上限時，水價會按實際供水量從基本水價扣減。



政府表示，安排可令控制存水量更具彈性，避免浪費東江水資源，也節省運送東江水的能源成本。新協議沿用現協議的供水量指標。按機制考慮粵港兩地物價指數和人民幣兌港元匯率的變動後，新協議的基本水價調整增幅為每年2.39%。新協議下，粵方會維持輸港東江水的水質，以符合用作平常飲用的地表水的最高國家標準。



此外，甯漢豪與廣東省水利廳舉行工作會議，就東江水供水和水質監測工作交換意見。甯漢豪感謝廣東省政府多年來為保障香港供水和水質所進行的基建投資，以及在有關政策和實施工作上給予支持。



甯漢豪說，有賴國家支持，自上世紀60年代開始從未間斷為香港供應東江水，解決香港長期缺水問題；東江水現時占香港淡水總用量七至八成，照顧民生和社會發展所需。



2025年為東江水供水60周年，發展局計劃推展一系列活動，讓市民瞭解東江水供港的歷史和現況，以及國家透過龐大供水工程一直給予香港的巨大支持和關愛。



甯漢豪並到廣州南沙高新沙泵站參觀珠三角水資源配置工程。該工程將實現從西江引水至珠三角東部地區，為廣州南沙、深圳、東莞等地區提供新水源，同時為香港提供應急備用水源，進一步保障香港的供水安全。