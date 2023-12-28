綠控占公地經營麵攤　藍選將羅廷瑋胞姐落淚

民進黨台中市“立委”候選人江肇國指控，國民黨對手羅廷瑋家族經營的牛肉麵店涉占公有地營利，羅召開記者會反駁。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月28日電（記者 方敬為）民進黨台中市“立委”第六選區候選人江肇國今天召開記者會指控，國民黨對手羅廷瑋家族經營的牛肉麵店涉占公有地營利。羅在麵攤前回應說明，該店現由父親傳給姐姐經營，且只是承租，非地主，並請出房東王中信作證，強調用地都合法取得承租，並繳納使用補償金。羅姐則委屈落淚表示，她只是普通人，卻被政客在未經查證下無端攻擊，憤慨又無奈！



江肇國28日上午召開“羅廷瑋長期占用公有地、阻擋政府開闢兒童遊樂場！”記者會指出，羅廷瑋家族經營的老鑼牛肉麵店位於台中市南區工學里，麵店自1986年由羅父經營，第二代經營者就是羅廷瑋。該麵店包括騎樓、攤車、戶外桌椅、洗手台等區域範圍都是市有地，部分則屬於國產署用地，占用事實明確。



江肇國表示，老鑼牛肉麵占用的土地並非無用，而是編為兒童遊樂場用地，自2006年起劃設“兒童遊樂場用地”，2015年市府進行公設保留地通盤檢討也明確指出有開闢需求，但市府為何遲遲沒有開發？是不是其實市府一直都知道這塊地被占用，但礙於羅廷瑋2014年時是在地工學里長，2018年擔任市議員，現在又在競選“立委”，而不敢動這間店呢？



羅廷瑋則在麵店前召開記者會回擊表示，家裡從他小學就在該處賣麵，當初父親是承租建物經營，不是地主，土地問題也是現在才知道。他並請到房東王中信出面說明，出示1995年以前的空照圖、戶口名簿、使用補償金繳費單與房屋稅繳費單，強調土地使用完全合法、無虞，歡迎江肇國議員去調查，絕對經得起檢驗，也請對方不要看到黑影就開槍，找市井小民的麻煩！



羅廷瑋說，現在麵店由父親傳給姐姐經營，對手選舉選到沒人性，還波及他的家人，讓他感到痛心。羅姐也委屈落淚表示，她與丈夫一起經營麵店，想不到也能成為選舉攻防的焦點，她不過問政治，只是普通百姓，她與弟弟不同，只想低調生活，每次選舉她都感到害怕，因為總是有人無端找麻煩，讓她不堪其擾，請江肇國不要再胡亂指控攻擊，傷害小市民，請還給她平靜的生活環境。