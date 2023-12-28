高鐵西九往返福田　每日增至98班

高鐵（香港段）下月10日起，加強短途列車服務，往來西九站與福田站的列車班次增至98班。（來源：大公報） 中評社香港12月28日電／據大公報報導，高鐵（香港段）提升服務便利兩地往來、旅遊及商務出行，由下月10日起，加強短途列車服務，往來西九站與福田站的列車班次，由現時每日74班增加至98班，並且延後部分短途列車的尾班車開出時間，若以西九龍站往福田站的尾班車為例，由現時晚上10時10分延至11時開出。



有旅行社表示，新安排下出團更具彈性，團友吃晚餐後回港也不用“趕頭趕命”。有立法會議員認為，新安排讓高鐵（香港段）“地鐵化”行前一步，期望增加整體服務班次。



港鐵公司昨日表示，高鐵（香港段）自今年一月重啟服務以來，一直深受歡迎，截至今年11月，乘客量更已超越2019的全年數字，達至逾1700萬人次。為配合乘客需求，高鐵（香港段）將由2024年1月10日起，進一步提升列車服務，加密往來西九站與福田站的列車班次。



廣州東往西九 尾段增班次



新安排下，高鐵（香港段）的列車服務，仍然維持每日188班，但部分列車班次，將新增福田站為中途站點。翻查行車時間表，新增的班次集中在上午11時前及晚上8時後，均屬於人流較多的時間；此外，由於延後部分短途列車的尾班車開出時間，所以包括來往西龍站與福田站，以及由廣州東站前往西九站的接近尾班車時段，也增加了班次。



旅行社：出團更具彈性



港鐵公司常務總監（香港客運服務）楊美珍表示，高鐵（香港段）今年已多次提升服務，除了全面引入電子車票，簡化乘車流程外，亦先後開通了廣州東、成都東及湛江西線，並且加強列車班次。此外，八月份推出嶄新的福田“靈活行”即日變更車次安排，方便跨境乘客出行，客運量節節上升，成為不少乘客跨境出行的首選。



“真是好消息！日後團友吃完晚餐，不用‘趕頭趕命’！”大航假期集團董事長陳燕萍昨日向《大公報》表示，疫後復常以來，廣東省短線團成為港人出行首選，當中的潮汕美食團的旅客量及出團數字升幅更為顯著，對比暑假期間數字，升幅達雙位數，今個聖誕節及展望農曆新年檔期更達到過百團。現時旅行團分為高鐵（香港段）直達，或在深圳轉內地高鐵，高鐵加密短途班次及延後尾班車，讓出團更具彈性。

