河北雄安新區從藍圖走向實景

購房者在河北雄安新區某項目售樓部查看沙盤（2月25日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月28日電／據新華社報導，冬日的雄安新區銀裝素裹，啟動區建設工地上一派塔吊林立、熱火朝天的場面。



28日，京雄高速公路北京五環至六環段順利貫通。至此，京雄高速全線通車運營。從北京西南五環到雄安新區，駕車時間縮短到1小時。



設立河北雄安新區，是以習近平同志為核心的黨中央深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署。習近平總書記親自決策、親自部署、親自推動，為雄安新區規劃建設領航指路、把脈定向。短短6年多時間，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起。



今年5月，習近平總書記在河北雄安新區考察並主持召開高標準高質量推進雄安新區建設座談會時強調，把智能、綠色、創新打造成為雄安新區的亮麗名片。



近日，新華社記者在雄安新區採訪調研，從城市發展的許多細節中，感受這座“未來之城”加快改革創新步伐，把高標準規劃“藍圖”變成高質量發展“實景”的新脈動。



從一條“綠波”帶，看智慧城市新亮點



【總書記囑托】



要廣泛運用先進科學技術，著力加強科技創新能力建設，加大科技成果轉化力度，積極發展新業態、新模式，培育新增長點、形成新動能，把智能、綠色、創新打造成為雄安新區的亮麗名片。



【發展故事】上班途中一路暢行，這是很多城市居民夢寐以求的出行場景。在雄安新區容東片區，人們在努力讓夢想變成現實。中電信數字科技有限公司大數據開發工程師張岩深有體會：每天上下班他都會走過的一條路上有十幾個紅綠燈，之前要停車六七次，“綠波”上線之後，最多停一次就可以了。

