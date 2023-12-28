迎峰度冬，他們全力奮戰守護萬家溫暖

12月23日，在北京交通大學供暖交換站，工作人員查看供暖設備運行情況。（來源：新華社） 中評社北京12月28日電／據新華社報導，進入冬季，各地用電用氣需求持續增多，尤其近期多地氣溫持續走低，也給能源保暖保供增加了壓力。“雙節”臨近，當前全國的能源供應情況如何？能否保障群眾溫暖過冬的用能需要？各地在用電用氣保暢保供方面，又有哪些應對舉措？



近日，國家發改委舉行新聞發布會，新聞發言人李超介紹，目前，全國用電用氣需求處於歷史高位。12月17日，全國最高用電負荷12.42億千瓦、用氣量14.23億立方米，分別比去年供暖季峰值高出8300萬千瓦、1.08億立方米，創下供暖季歷史新高。



冬季是用電負荷高峰期，電力迎峰度冬是一場攻堅戰。國家電網有限公司董事長辛保安日前在接受媒體採訪時表示，當前正處於迎峰度冬電力保供關鍵期，受寒潮天氣影響，用電負荷大幅攀升。全網即將進入新一輪寒潮保供關鍵階段，抗擊雨雪冰凍災害形勢嚴峻、電力保供任務艱巨。



對此，國家強化部門聯動，深入排查整治交通、能源等重點領域風險隱患，做好能源保障和保暖保供，確保人民群眾溫暖安全過冬。



能源保供，運輸保障是重要一環。



交通運輸部連日來也多次召開會議部署，強化值班指揮調度，深入排查風險隱患，提高煤炭、石油、天然氣等重點物資運輸保障能力，做好能源運輸保障。



“進入冬季後，鐵路部門充分發揮大秦、唐包、瓦日、浩吉、蘭新鐵路等貨運主通道作用，提升北煤南運、西煤東運、疆煤外運能力。”國鐵集團貨運部負責人介紹，截至11月底，全路371家直供電廠庫存8627萬噸，同比增長15.2%，可耗天數均在20天以上，保持較高水平。



在各地，相關部門也正在採取多種措施，開展供暖、供電、道路交通等巡查巡檢，確保群眾安全溫暖舒心過冬。