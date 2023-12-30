曹晉麗語中評：失ECFA 台有被排除風險

商務部國際貿易經濟合作研究院台港澳研究所所長曹晉麗（中評社資料圖 李子寧攝） 中評社香港12月30日電（記者 盧哲）商務部研究院台港澳所所長曹晉麗近日在接受中評社記者專訪時表示，若民進黨執政，ECFA會面臨更嚴峻的形勢。曹晉麗解析，ECFA給台灣帶來很多實實在在的好處，如果失去ECFA，台灣的損失可能會比其預期的更大。



12月15日商務部發布對台貿易壁壘調查最終調查結論的公告後，國務院關稅稅則委員會21日發布公告，台灣對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，決定對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協議稅率。



曹晉麗解析，ECFA是為推動實現兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化達成的特殊安排，其生效實施，給台灣相關企業和民眾帶來實實在在的利益。當年有了“九二共識”，才有了ECFA。過去20多年，台灣對大陸出口保持兩位數高增速，機械及電機設備出口增速更是近20%，兩岸經貿合作持續深化，是台灣地區經濟增長的最主要來源。



曹晉麗說，從目前ECFA實施看，兩岸獲益是不對等的，一方面，列入大陸給予台灣的早收清單貨品數，遠大於台灣的早收清單；另一方面，台灣地區享受的關稅減免是大陸的8.8倍。

