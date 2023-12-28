柯志恩：綠打侯友宜凱旋苑　突顯賴皮寮荒謬

國民黨智庫執行長、不分區“立委”候選人柯志恩到台中替“立委”選將廖偉翔站台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月28日電（記者 方敬為）民進黨猛攻中國國民黨大選候選人侯友宜妻子任美鈴的“凱旋苑”房產議題，任27日發聲明，後續將改為青年房舍或社宅。國民黨智庫執行長、不分區“立委”候選人柯志恩今天對此表示，綠營打凱旋苑的用意是圍魏救趙，轉移賴皮寮違建焦點，但隨著任美鈴宣布將房產轉為公益用途，反而對比出賴清德違建“賴著不拆”的荒謬，堪稱迴力鏢重重打在賴的臉上。



民進黨賴清德老家違建爭議延燒，國民黨侯友宜家人持有的凱旋苑房產也受到檢視，綠營質疑凱旋苑房產漲租並涉及逃稅。房產持有人任美鈴發出聲明，強調凱旋苑是父親留給她的財產，一切合法繼承、合法建造、合法繳稅，待租約屆滿後，將透過包租代管方式，將大樓改為青年房舍或社會住宅。



對於藍綠大選候選人的房產成為選戰攻防議題，柯志恩28日到台中替“立委”選將廖偉翔站台受訪表示，凱旋苑與賴皮寮基本上存在極大的差異，光是合法性、是否涉及違建，兩相對照，高下立判。她認為，藍營在相關議題上沒有失分，反而是民進黨圍魏救趙不成，弄巧成拙。



柯志恩指出，凱旋苑的議題，從2018年侯友宜競選新北市長時，民進黨就拿出來炒作一番，她當時擔任侯友宜競選發言人，多次提出各式各樣的證據澄清、說明，如果有不法，相信侯友宜不可能在連續兩屆新北市長選舉中勝選。



柯志恩指出，賴清德面對老家違建“賴著不拆”，賴皮寮已成為笑柄，即使賴宣稱要將房產公益信託，但改變不了違建事實，改變不了民進黨全黨挺違建的負面形象。反而侯友宜太太任美鈴願意將合法的房舍轉為青年宿舍或社會住宅等用途，與賴皮寮相比，簡直是天壤之別。她認為，在房產問題，國民黨基本上順利停損，沒有太大傷害，民進黨則是傷人不成反自傷。