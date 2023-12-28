黃光芹：賴老家硬拗打破11年前蘇嘉全標準

資深媒體人黃光芹砲轟，民進黨賴清德和他的團隊說謊、硬拗。她質疑要怎麼解釋同樣是老工寮，隔壁的85號卻一直存在？（黃光芹臉書） 中評社台北12月28日電／民進黨2024候選人賴清德新北市萬里老家爭議持續延燒，針對新北市府日前公布空照圖，指賴老家是2003年後新建建物，屬既存違建。民進黨新北市議員卓冠廷痛批，新北市府的“定位推斷”就是個徹底的笑話。對此，資深媒體人黃光芹砲轟，賴清德和他的團隊說謊的說謊、硬拗的硬拗，已打破11年前的“蘇嘉全標準”。黃質疑，要怎麼解釋同樣是老工寮，隔壁的85號卻一直存在？



根據新北市工務局以“內政部”國土測繪中心交叉比對航測及遙測分署資料，將精確位置（土地）與高解析度（遙測圖）影像圖交互比對分析建築物（工寮）歷年的變化，從畫面中可以看到，1979至1980年，明顯有工寮建物影像。1984至1987年，出現中福85號建物，尚無中福84號建物。2007至2022年，才出現中福84號建物。



新北市地政局表示，中福84號建築物為2009年前既存違建，非舊有礦工工寮修建也非區域計劃實施前建物，而是於2003年航測圖發現的新增建物，屬新北市2009年6月24日前既存違建，後續拍照列管分期分類案序處理。



黃光芹27日在臉書發文質疑，4年前中國國民黨韓國瑜參選2020年大選，遭人揭露在雲林的農舍，同樣變胖又變高。當時的爆料者，用google map 抓取韓妻李佳芬農舍改變的時間點，以致舆論大譁，民進黨也窮追猛打。怎麼到了民進黨賴清德，用google map還不夠，連民進黨執政下的“內政部”測繪中心所製的套圖，再加上新北市工務局的空照圖，“護賴團隊”都可以推翻，睜眼說瞎話。