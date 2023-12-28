國三生校內遭割頸亡！范雲臉書被轟爆因這事

綠委范雲過去稱搜學生書包為黑心校規。（照片：范雲臉書） 中評社台北12月28日電／新北市國三學生在校遭同學持彈簧刀割頸身亡震驚全台，過去稱任意搜查學生書包是“黑心校規”的民進黨“立委”范雲，遭到網友留言狂轟。媒體人羅旺哲也直言批評，“這就是無限上綱人權，討好年輕族群，自己獲得政治紅利後的雙面刃。”



范雲今年5月31日先是在臉書發文表示，任意搜查學生書包、禁穿保暖衣物、假安檢之名抽查宿舍、著奇裝異服者記警告、禁愛令、體罰、強制早自習、有駕照不能騎車上下學、女生內衣必須是白色、強迫制服繡名字、遲到就記警告、處罰對待師長禮貌不周、與有犯罪習性人士交往記警告、繞道處罰……這些千奇百怪、充滿威權思想的 黑心校規，一直還存在校園中。



范雲在說，權力容易讓人忘了自己是誰，師長就是學校裡權力最大的人。最基本的底線沒守住，後面就是溫水煮青蛙，在默默中突破防線，嚴重傷害學生。自己過去要求“教育部”要從法制面統一規範校規的底線，並且對於違反的學校或師長設有罰責。“因此這次修“國教法”，我版本提案“教育部”應統一制定學生奬懲處理準則，並且要有罰責！”



范雲在當選教文委員會召委後，又於9月25臉書發文再次強調，自己會把握本屆最後的機會，除了為明年預算把關外，繼續關注重大教育及文化議題，其中第一項“不適任教師退場，還給學生安心學習的環境”，裡面就重申“性侵學生的校長、任意蒐學生書包、密集記過記警告的教官、消極無視學生被同學霸凌的教師，都應該退出校園；但在現行相關法規下，卻有許多人仍然能夠在校園內任教，持續傷害學生。”



隨著校園刺頸案發生，網友紛紛到范雲臉書文章下留言，“學生割喉案！學生死了！你們這些愛干預學校師長私查學生違禁品的“立委”們！要不要出來負責！”、“民進黨的特色就是打馬虎眼嗎？不要求你道歉，但是就學生隱私權真的不說點什麼嗎？一條鮮活的生命就這麼逝去了”、“現在可以檢查書包了嗎? 可以還教官一個道歉嗎? 可以還給師生一個安全的校園嗎？”



羅旺哲也在臉書發文指出，“繼3+11、Me too風波後，民進黨“立委”范雲曾力挺學生隱私權，反對校園查學生書包，結果因為新北國中的割頸案，臉書又被網友怒灌了，這就是無限上綱人權，討好年輕族群，自己獲得政治紅利後的雙面刃。”