連戰公開信籲支持侯康　藍委指他關心年輕人　

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨前主席連戰28日發表一封公開信呼籲藍營大團結，在2024大選中支持侯康配，中國國民黨“立委”李德維、林為洲和賴士葆上午在“立院”受訪時表達感激，並強調連戰的公開信是為了台灣的下一代，讓年輕人不必打仗，而能享有安穩的生活。



連戰於今日發出一封公開信，呼籲台灣人民在即將到來的大選和“立委”選舉中，支持國民黨的候選人侯友宜和趙少康，以實現政黨輪替的願望。



針對連戰的這封信，李德維表示，國民黨現在非常的團結，包括連戰、馬英九、前“立法院長”王金平等人都全力支持侯康配。他認為，國民黨過去有良好的執政經驗和基礎，侯康配一定可以為台灣人的未來做更多的事情。他也呼籲民眾給予國民黨更多的支持和認同。



林為洲則表示，他們歡迎連戰的關心，並感謝他在身體虛弱的情況下，還出面發表公開信。他說，連戰現在年紀很大了，身體微恙很辛苦，希望他好好保重身體。他也說，連戰的公開信是一種鼓勵和動力，讓國民黨更加團結一致，共同奮鬥。



賴士葆表示，連戰以他的高度，呼籲藍營大團結，甚至是呼籲所有非綠營的人士大團結，因為衹有侯康配才能讓台灣走向和平，並且贏得選舉。他批評民進黨2024大選候選人賴清德，不願意廢除“台獨黨綱”，卻自稱能夠維持台灣的安全，認為這是自欺欺人。他說，連戰的公開信是為了台灣的下一代，讓年輕人不必打仗，而能享有安穩的生活。