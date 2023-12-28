賴辦不再回應違建案　藍委：“國安局”須說明

藍委李德維接受媒體採訪。（中評社 俞敦平） 中評社台北12月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”李德維、林為洲28日上午針對民進黨2024大選候選人賴清德競選辦公室發出聲明，說將不再針對賴清德萬里老家的違建爭議做出回應表達了他們的看法。兩位國民黨“立委”質疑賴清德利用特權，讓“國安局”和憲兵司令部派人守護他兒子的違建房子，並要求相關單位需要說明過去的人力和經費花費。他們也批評賴清德的違建行為違反了多項法規，是踐踏司法的最壞示範，並與侯友宜夫人的凱旋苑爭議做了對比。



近日，賴清德萬里老家的違建問題引起了社會的廣泛關注。據報導，賴清德在2003年將他的老家轉讓給他在美國的兒子，但該房子卻沒有繳稅、沒有使用執照、沒有建造許可、也沒有權狀，並且在2011年後進行了改建，增加了花園和泡茶間等設施，違反了六種法規。更令人憤怒的是，該房子竟然由“國安局”和憲兵司令部派人守護，疑似賴清德利用特權，讓國家機器為他的私人財產提供保護。



對於這一爭議，賴辦公室卻表示不再回應，同時原本駐守的“國安”人員連夜撤走了附近租所內的床、洗衣機、電冰箱等物品，試圖掩飾事實。這一態度引發了國民黨“立委”的強烈不滿。李德維表示，賴辦回不回應不重要，重要的是“國安局”和憲兵司令部必須出來說明，到底過去派了多少人、花了多少錢來守護賴清德兒子的違建房子，以及他們是否知道這是賴清德兒子的房子，而不是賴清德自己的房子。他認為，這是一個嚴重的特權問題，有必要對大家說清楚。

