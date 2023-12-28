柯文哲受訪說邦交歸零沒關係　藍委批無知

藍委李德維接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月28日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲昨日接受podcast節目“軍事相對論”的專訪，表示他認同蔡英文的外交路線，並認為台灣的邦交國即使是零也沒有關係，重要的是發展實質外交。這番話引發國民黨“立委”們的強烈反彈，認為柯文哲沒有執政經驗，不重視邦交國的意義，也不尊重“中華民國”的主權。



柯文哲受訪時表示，他支持蔡英文的外交路線，並認為邦交國的數量不重要，只要有實質的外交關係就好。他認為，邦交國是迷思，因為中國大陸會因為兩岸關係不好而挖牆腳，所以不必與中國大陸爭奪邦交國。他也說，兩岸關係越差，“國防”就要準備越多，所以他曾經舉辦雙城論壇，希望緩和兩岸關係。他表示，他不會刻意去增加邦交國數量，除非有人主動投靠，他更重視與日本、美國等沒有邦交的國家的實質關係。



對於他的這番話，國民黨“立委”李德維指出，柯文哲如果真的覺得邦交國不重要，那他為什麼要選擇一個英文能力很好的副手，不是要展現他們的外交長才嗎？他認為柯文哲的說法充滿矛盾，也顯示出他沒有執政過的無知。



國民黨“立委”林為洲則質疑柯文哲是否認同民進黨的“台獨黨綱”，他說柯文哲既然認同蔡英文的路線，就應該回答他是否認同“台獨黨綱”，而不是閃爍其詞。他也批評柯文哲的外交路線跟其副手吳欣盈不一致，認為他們是互相矛盾的。他強調，“中華民國”有“憲法”，要改變台灣的任何基本政策都要經過“修憲”，而“修憲”需要全體公民的絕對多數認同。他認為，柯文哲的說法是自我矛盾的，如果邦交國零沒關係，那“外交部”的預算和功能是不是要取消？他說，邦交國是台灣在國際上的最大支持者，不能輕視其重要性。

