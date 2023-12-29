陳國基：香港將聯通前海　促進高端經濟合作

香港特別行政區政府政務司司長陳國基（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）香港特別行政區政府政務司司長陳國基12月28日在國新辦例行新聞發布會上回答記者提問時表示，香港將聯通前海，在金融、物流、專業服務等領域促進高端經濟合作，發展現代服務業，並推動更多前海企業，通過香港拓展海外市場。



有記者提問稱，據瞭解，現代服務業是香港的主導產業之一，請問香港在推進深港現代服務業合作方面做了哪些工作？下一步聯動前海打造優質高效的現代服務業新體系方面有哪些重點舉措？



陳國基表示，香港特區政府全力對接國家“十四五”規劃、粵港澳大灣區建設等重要戰略，我們很期望與粵深政府貫徹優勢互補、互利共贏，推動香港融入國家發展大局。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出，優化提升深圳前海、深港現代服務合作區的功能。“十四五”規劃強調推進深圳前海作為粵港澳重大合作平台的建設。



陳國基說，香港特區政府非常感謝中央最近發布的《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，指出開放建設合作區是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，意義非常重大。香港憑著“一國兩制”的制度優勢，以及高度法治化、市場化、國際化的營商環境，將深化港深合作，落實《前海總規》，香港將繼續發揮作為國際金融、航運、貿易中心以及國際航空樞紐的優勢，助力前海加快推動規則銜接、機制對接以及現代服務業發展。



在金融方面，港深兩地一直緊密合作，早前作出聯合發布，我們支持前海深港風投創投的聯動發展。我們支持《前海總規》提出進一步舉措，以鞏固提升香港作為國際金融中心以及資金雙向流動橋梁的地位，並且助力內地市場進一步對外開放。有關舉措包括積極推進大灣區保險服務中心建設；支持前海企業利用香港平台融資、開拓海外業務、發行綠色債券；以及促進金融科技合作。



在法律方面，香港是國家唯一的普通法司法管轄區，匯聚國際法律人才和企業，前海更已實施“港資港法港仲裁”。我們將繼續發展香港成為亞太區國際法律積極爭議解決服務中心，配合《前海總規》推動深港跨境法律規則銜接，並支持具有大灣區律師執業證的香港律師，擔當當地律師事務所的法律顧問。



在專業服務方面，我們支持前海推出更多“先行先試”的政策突破。例如在建築及相關工程領域，前海將支持已經備案執業的香港專業機構和人士，在規劃設計等階段提供服務，並擴大試行香港工程建設管理模式範圍。此外，前海將支持會計師事務所，聯合香港會計師展開非審計業務。



陳國基表示，長遠來說，香港正全力建設北部都會區，作為融入國家發展大局的重大節點，深度對接大灣區規劃，包括發展高端專業服務和物流樞紐。這個樞紐在洪水橋一帶，跟前海合作區只是一灣之隔，將來更有港深西部鐵路的連接優勢。香港將聯通前海，在金融、物流、專業服務等領域促進高端經濟合作，發展現代服務業，並推動更多前海企業，通過香港拓展海外市場。



陳國基說，國家主席習近平去年在“七一”發表重要講話，強調中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇。我們會繼續發揮香港所長，服務國家所需，為大灣區以及國家高質量發展作出新貢獻。



