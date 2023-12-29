如何促大灣區打造一流營商環境？發改委答問

國家發展改革委黨組成員郭蘭峰（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）國新辦於12月28日舉行新聞發布會，邀請相關負責人介紹粵港澳大灣區建設有關情況。國家發展改革委黨組成員郭蘭峰就日前發布的《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》有關情況予以介紹。。



有記者提問稱，營商環境是企業生存發展的土壤，內外資企業都高度關注，大灣區營商環境尤為如此。請問，《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》在推動大灣區打造國際一流營商環境方面有哪些考慮？聚焦企業關切作了哪些部署？



郭蘭峰表示，沒有一流的營商環境，很難談到一流的灣區和城市群，它是一個地區競爭力的重要體現。推動粵港澳大灣區打造國際一流營商環境是全面落實習近平總書記重要指示精神的重要舉措，也是推進粵港澳大灣區建設的必然要求，有利於充分發揮粵港澳綜合優勢，增強我國經濟創新力和競爭力。國家發展改革委會同有關部門分析粵港澳大灣區營商環境現狀和問題，廣泛聽取各方面意見，特別是經營主體的意見，聚焦解決企業提出的問題，對“4大環境、1大工程”作出部署。



一是市場環境方面，提出以統一高效、競爭有序為目標，優化市場准入環境，維護公平競爭市場秩序，降低企業生產經營成本。比如，研究取消或放寬對港澳投資者的准入限制，推動橫琴、南沙、深圳等地放寬市場准入特別措施落地實施，清理取消港澳企業面臨的差別化待遇。



二是政務環境方面，提出以規範便捷、公開透明為目標，規範行政許可運行，加快建設服務型政府，優化涉企服務，推進政務數據共享。比如，推動灣區信息資源共享互認、政務服務“同事同標”，推動“一網通辦”“免申即享”，健全常態化政企溝通機制和投訴處理機制。



三是法治環境方面，提出以公平公正、健康發展為目標，提升監管質量和效率，強化知識產權創造運用和保護，完善多元化糾紛解決機制。比如，完善以信用為基礎的新型監管機制，加強跨區域跨部門知識產權執法保護協作，探索允許港資、澳資企業選擇港澳作為仲裁地。

四是開放環境方面，提出以循環暢通、合作共贏為目標，提升“引進來”吸引力，增強“走出去”競爭力，建設國際人才高地，促進包容普惠創新。比如，充分發揮港澳在國家對外開放中的特殊地位和作用，推動大灣區企業深度融入全球產業鏈供應鏈，實施面向港澳人才的特殊支持政策。



同時，《行動計劃》還聚焦加快提升大灣區市場一體化水平，以深入實施“灣區通”工程為抓手，在提升跨境通關便利度、推進金融市場互聯互通、推動跨境便利執業與行業標準共通、便利港澳居民來粵發展生活等方面提出具體措施。



郭蘭峰表示，下一步，國家發展改革委將會同有關部門和粵港澳三地，扎實抓好《營商環境行動計劃》的貫徹落實，及時協調解決在執行過程中存在的困難，確保提出的舉措早落地、真管用、見實效。

