張虎：廣東優化營商環境取得四大成效

廣東省委常委、常務副省長張虎（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）廣東省委常委、常務副省長張虎12月28日在國新辦例行新聞發布會上表示，廣東優化營商環境取得四大成效。下一步，將重點從三個方面推動落實《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，促進大灣區營商環境邁上更高水平。



有記者提問稱，優化營商環境是激發市場活力的重要途徑，請問近年來廣東省在營商環境建設方面取得了哪些成效？下一步將採取哪些措施進一步推動打造市場化、法治化、國際化的營商環境？



張虎說，廣東省堅決貫徹落實習近平總書記、黨中央的決策部署，對標國際高標準的經貿規則，持續深化營商環境的改革，持續激發市場活力和社會的創造力，根據全國工商聯萬家民營企業評營商環境報告，廣東連續4年榮獲營商環境最佳口碑省份。廣州、深圳納入全國首批六個營商環境創新試點，到目前為止，全省經營主體總量達到1800萬戶，這裡面企業有778萬戶，占全國1／7。



張虎介紹，我們取得的成效集中在四個方面：一是大灣區市場互聯互通更加順暢有序。深入實施“灣區通”工程，“港車北上”“澳車北上”“經珠港飛”、人才簽注等政策落地實施。醫師、教師、導游等八個領域實現了執業資格互認，已經有3200多名港澳的專業人士獲得內地註冊的執業資格。粵港澳三地共同發布食品、中醫藥、交通、物流等領域110項灣區標準，以及工業消費品、農食產品、服務業領域15項“灣區認證”項目。



二是政務服務更加高效便捷，以“數字政府”改革來牽引提升政務服務提升，依托“粵商通”“粵省心”等平台為企業提供全生命周期一站式服務，實現惠企政策“一鍵直達、免申即享”。廣東省級政府一體化政務服務能力連續五年全國領先，比如省市縣三級政務服務“網上辦”的比例已經達到96.21%，“一次辦”比例達到99.86%。



三是法治環境更加健全完善。出台廣東省優化營商環境條例、外商投資權益保護條例、知識產權保護條例等一系列地方性法規。積極打造粵港澳大灣區國際仲裁中心、涉外涉港澳商事一站式多元解紛中心，多措並舉保護投資者合法權益。



四是對外開放更加積極主動。深度參與“一帶一路”建設，正式啟動中國企業“走出去”綜合服務基地。埃克森美孚、巴斯夫等一大批超過百億美元的外資項目順利推進。今年1－11月廣東進出口總額達到7.52萬億元，約占全國1／5。新能源汽車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”產品出口勢頭迅猛。



張虎說，下一步，我們將聚焦《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》部署的“4大環境、1大工程”，重點從三個方面推動落實，促進大灣區營商環境邁上更高水平。一是充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。推動大灣區內地九市要素市場化配置綜合改革，在深圳、橫琴試點進一步放寬市場准入，推動南沙放寬市場准入與監管體制改革意見出台。二是建設高水平開放型經濟新體制。強化與港澳規則銜接機制對接，擴大“灣區標準”清單，加快推動“灣區認證”工作。打好外貿、外資、外包、外經、外智“五外聯動”組合拳，推進全國首批內外貿一體化試點。三是發揮重大合作平台的引領帶動作用。加快推進橫琴、前海、南沙、河套等重大合作平台建設，在要素流動、產業合作、跨境服務等方面先行先試。



