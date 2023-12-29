張永春：將從四方面加強澳門與橫琴合作

澳門特別行政區行政法務司司長張永春（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）澳門特別行政區行政法務司司長張永春12月28日在國新辦例行新聞發布會上表示，澳門特區政府將和橫琴進一步加強合作，按照《橫琴規劃》訂立的目標，充分結合《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024－2028）》以及澳門“1＋4”產業發展策略，務實推進合作區建設，全力完成好《橫琴規劃》的各項任務。



有記者提問稱，《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》（以下簡稱《橫琴規劃》）提出了橫琴合作區2024年和2029年的具體發展目標，明確了八個方面任務。此前，澳門特區政府發布了《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024－2028）》，對今後一段時期產業發展策略等作出部署，請問橫琴與澳門下一步如何加強合作，共同做好規劃的貫徹落實，確保按時完成既定目標任務？



張永春表示，《橫琴規劃》緊密圍繞“促進澳門經濟適度多元發展”的初心使命，對橫琴的空間布局、產業發展、民生融合、城市建設等領域作了詳細部署，是明確橫琴合作區未來15年發展計劃的統領性文件。《橫琴規劃》的出台體現了國家和習近平主席對澳門的關懷和厚愛，也將為澳門產業多元和長遠發展注入強大動力，對推動澳門長期繁榮穩定和融入國家發展大局具有非常重要的意義。



張永春說，澳門特區政府將和橫琴進一步加強合作，按照《橫琴規劃》訂立的目標，充分結合《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024－2028）》以及澳門“1＋4”產業發展策略，務實推進合作區建設，全力完成好《橫琴規劃》的各項任務。



在產業發展方面，將全力構建澳琴產業融合發展體系，全力推動合作區“四新”特色產業的加快發展，並會融入更多澳資、澳企元素，為澳門產業多元發展提供支撐。



在民生融合方面，將圍繞民生熱點問題，深度對接澳門的公共服務和社會保障體系，按照國際一流標準打造優質生活圈，為澳門居民在橫琴創業、就業創造更好的條件，推動在橫琴生活就業的居民大幅度增加。



在構建澳琴一體化發展方面，將以實現封關作為核心，促進澳琴人流、物流、資金流和信息流更加便捷流通。



在優化完善共商、共建、共管、共享的“四共”體制機制方面，將與廣東省合力保障體制機制運作更加暢順，以更高效率推進合作區開發建設。



“此外，澳門特別行政區政府與合作區還將針對澳琴兩地的企業和市民展開對《橫琴規劃》宣傳解讀，盡可能營造廣泛支持合作區建設的良好氛圍。”

