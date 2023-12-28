台南爐渣案拖延不審　藍黨團質疑司法掩護

國民黨團召開“台南爐渣案 準備不了了之？”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨團28日上午召開記者會，表達對台南爐碴案的司法進度不滿，並質疑法院拖延審理，掩護民進黨前中執委郭再欽等涉案人。國民黨團認為，郭再欽與民進黨2024大選候選人賴清德有密切關係，賴清德對爐碴案的發生和處理負有責任，應該向民眾道歉。國民黨團還批評，爐碴案造成環境污染和治安問題，政府的行政罰鍰太低，政府必須花費大筆公帑進行善後。國民黨團呼籲司法單位盡速審理，不要讓爐碴案不了了之。



28日上午國民黨團於“立法院”召開“台南爐渣案 準備不了了之？”記者會，首席副書記長李德維主持、“立委”林為洲出席。要求民進黨2024大選候選人賴清德對台南爐碴案的發生和處理負有責任，並向台灣人民道歉。



李德維痛批賴清德如何能否認與爐碴案主嫌郭再欽的熟識，並指出郭再欽是民進黨中執委之一，與賴清德同屬新潮流派系。李德維還抨擊司法單位對爐碴案的審理進度太慢，催促其盡速查明真相，並表示國民黨團會持續監督此案。



林為洲痛批法院審理進度太慢，要求司法單位盡速查明真相，並施壓民進黨2024大選候選人賴清德和台南市長黃偉哲，指責他們與爐碴案主嫌郭再欽有關係，並沒有妥善處理爐碴案所造成的環境汙染和治安問題。



林為洲還提到近期發生的校園暴力事件也是黑道侵入校園導致，質疑賴清德的掃黑的態度和決心。