覃偉中：全面落實《前海規劃》　深化深港合作

深圳市委副書記、市長覃偉中（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）深圳市委副書記、市長覃偉中12月28日在國新辦例行新聞發布會上表示，前海開發開放取得了積極成效，累計推出805項制度創新成果、88項在全國推廣，實際利用港資336.6億美元，孵化香港創業團隊600家。深圳將全面落實好《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，深化深港更緊密合作。



有記者提問稱，我們注意到《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（以下簡稱《前海規劃》）提出了四大定位、三階段目標、六大領域發展任務，描繪了面向2035年的宏偉藍圖，請問接下來深圳市通過哪些具體舉措落實好《前海規劃》提出的目標任務？



覃偉中表示，《前海規劃》出台，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央的關懷厚愛，對深圳先行示範區建設和前海改革開放的巨大支持。深圳市委市政府牢記總書記殷殷囑托，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，在國家發改委、廣東省政府、香港特區政府等大力支持下，前海開發開放取得了積極成效，累計推出805項制度創新成果、88項在全國推廣，實際利用港資336.6億美元，孵化香港創業團隊600家。



覃偉中說，接下來，深圳將落實《前海規劃》各項部署任務，堅持依托香港、服務內地、面向世界，圍繞“四大定位、三階段目標和六大領域發展任務”，認真制定實施年度工作計劃和專項推進方案，舉全市之力高水平推進前海開發開放。



一是突出示範引領，全力推動前海改革開放實現新突破。圍繞打造前海全面深化改革創新試驗平台和高水平對外開放門戶樞紐的定位，在商事制度改革、放寬市場准入、公平競爭等領域推出若干改革舉措，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步推進規則、規制、管理、標準等制度型開放，擴大貿易、航運、金融、法律事務等領域對外開放，建好用好前海聯合交易中心、電子元器件和集成電路國際交易中心，提升全球資源配置能力和貿易能級。



二是突出互聯互通，全力推動深港融合發展邁上新台階。主動對接香港北部都會區發展策略，深化深港合作專班推進機制，深入實施“灣區通”工程。推動港深西部鐵路、前海口岸等規劃建設，落實好企業所得稅和個人所得稅優惠政策，高水平建設前海深港青年夢工場，持續提升香港居民在深商事登記、註冊執業、就業創業、享受公共服務等便利化水平。



三是突出優質高效，全力推動構建現代服務業新體系。實施“前海全球服務商計劃”，做優做強前海深港國際金融城、國際法務區、國際人才港，打造風投創投、融資租賃、航運服務等集聚區，聯動香港建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心，推動設立國際船舶登記中心。加快建設海洋新城、“互聯網＋”未來科技城。推動大灣區保險服務中心落地，打造跨境人民幣業務創新試驗平台。



四是突出智慧宜居，全力推動城市規劃建設治理再上新水平。對標一流創建宜居、韌性、智慧、樞紐城區，根據前海特點，規劃“一心一帶雙港五區”的空間布局，塑造藍綠交織、山海融城的生態格局，加快建設前海石公園、前海深港廣場，推廣光伏儲能超級快充、車網互動、新一代寬帶網絡、自動駕駛、人工智能等場景示範應用，加強國際化高品質公共服務供給，提升城市治理科學化、精細化、智能化水平。



“總之，深圳將全面落實好《前海規劃》，深化深港更緊密合作，為建設粵港澳大灣區、支持香港更好融入國家發展大局作出更大貢獻。”

