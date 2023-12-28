國三生校內遭割頸蔡臉書遭灌爆　官方研對策

“行政院”發言人林子倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月28日電（記者 鄭羿菲）新北市一名國三學生日前在校內遭同學持彈簧刀割頸身亡，引起台灣社會高度重視，不少人湧入蔡英文臉書留言批評“只知道選舉真的有點冷血”。“行政院”28日趕忙止血，“行政院”發言人林子倫28日轉述，“行政院長”陳建仁除表達痛心與不捨外，並指示“教育部”加速協助外，也責成“行政院政務委員”林萬億下周邀集“司法院”與六都共同討論因應對策。



新北市一名國三學生在校內遭同學割頸身亡，蔡英文臉書昨日發文談民進黨賴清德競選政見，遭不少網友留言質疑，“2016年小燈泡事件後，曾承諾要盡力補足社會安全網，如今是補越大洞”、“國中生都死了還在談選舉”，但也有網友質疑，“命案發生在新北市，請假的新北市長侯友宜也是只談選舉”。



“行政院”28日召開院會後記者會，由發言人林子倫主持，“法務部次長”黃謀信、“經濟部次長”陳正祺出席。



林子倫轉述陳建仁於院會中的裁示，除了請“教育部”協助新北市政府教育局加速請相關專業人員包含心理師、社工師，提供師生相關心理輔導外。對於校園安全與特定學生的輔導方面，也請“教育部”與地方政府立即檢視現行中介教育的輔導評估機制，強化校園高關懷對象的輔導措施與管教作為，提升現場執行人力、經費等資源。



林子倫說，並參考相關經驗，透過民間組織的力量，由老師、家長與民間團體共同合作，避免類似悲劇再度發生，這部分責成林萬億邀集“司法院”及六都共同討論。



坐在台下的“教育部長”潘文忠也補充說，事件中加害學生曾有過少年輔育院的過程，對於這樣的學生再回到校園，在院會中大家討論是否應做更多的協助，陳建仁認為在機制上應再做檢視，看如何跨部會討論。而目前政府的輔導教師在高中以下的學校總共有5000多位，但若有碰到校園霸凌事件，是否還要有更多人力或資源的需求，過去都是高中以上才有設置教官等校安人員，這方面也會再評估。