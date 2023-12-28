藍民代爆料卓榮泰利用公股銀行助選民進黨

“信賴金融喬貸款？！王鴻薇再曝卓榮泰找公股銀行幫候選人“喬貸款”籲檢調徹查！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇、新北市“立委”候選人林國春於28日的記者會上，公布電話錄音，揭露民進黨2024大選候選人賴清德競選全台總督導卓榮泰，涉嫌操控公股銀行為民進黨的候選人“喬貸款”的證據，包括原始錄音手機和前合庫投信董事長林柏裕的錄音內容，證實卓榮泰受賴清德委託，今年曾經協助中山北松山選區退選人林飛帆取得貸款，並要求“灰色地帶”的回饋。而且林柏裕還透露，他與陸委會副主委梁文傑和“僑委會”副委員長阮昭雄關係密切，甚至曾經勸阮昭雄不要參選議員，顯示這種合作不只發生在這次選舉。



國民黨“立委”王鴻薇、新北市“立委”候選人林國春28日上午共同於“立法院”召開“信賴金融喬貸款？！王鴻薇再曝卓榮泰找公股銀行幫候選人‘喬貸款’籲檢調徹查！”記者會，並邀請、律師柯晨晧一同出席。揭發民進黨秘書長卓榮泰涉嫌利用公股銀行為候選人“喬貸”的事件，並提供了錄音手機和前合庫投信董事長林柏裕的證詞。



柯晨晧指控，林柏裕是“財政部”授權的公務員，卻受卓榮泰指使，利用公股行庫的授信業務，為民進黨的選舉提供不正當的資金，並要求違法的回饋，涉嫌圖利罪。柯晨晧律師認為，卓榮泰與林柏裕有共犯關係，應該一併追究責任。



王鴻薇指控卓榮泰多次聯繫公股銀行，為民進黨的“立委”候選人吳怡農和林飛帆提供貸款，涉嫌違反行政中立。他們還說，卓榮泰曾經否認這種行為，但現在人贓俱獲，要求檢調嚴辦，並批評“法務部”只敢查台北市里長，不敢抓卓榮泰。王鴻薇也痛批，民進黨綠化公股銀行，金權關係盤根錯節。



林國春則以刑事鑑定專家的身分表示，他已經初步分析了卓榮泰和林飛帆的錄音檔，發現錄音檔是用同一種裝置和軟體錄製的，且沒有中斷或剪接的痕跡，而且聲紋和林柏裕相符。他還說，吹哨者把錄音的手機交給他，以保全證據，如果檢調需要，他可以隨時提供。他強調，此事涉及多項不法行為，他已經準備好所有的事證，沒有任何模糊空間，要求卓榮泰不要逃避，誠實面對司法調查。