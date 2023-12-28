嚴家淦子曝父昔與美總統談話　兩岸要正常化

嚴家淦伉儷逝世30周年紀念會今日舉行，嚴家淦四子嚴雋泰致詞談其父親昔日建設台灣政績。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北12月28日電（記者 張穎齊）台灣前“總統”嚴家淦伉儷逝世30周年紀念會28日上午在古蹟自由之家多元展演廳舉行，嚴家淦四子、台灣中華工程公司榮譽董事長嚴雋泰致詞透露，他的父親曾於1967年5月9日以“副總統”身分赴美國白宮，見到時任美國總統詹森及其夫人，雙方有談到美國希望兩岸要正常化，台灣要工業、科技業的自體發展，讓“中華民國”更強。



嚴家淦育有5子4女，嚴雋泰與其妻嚴許婉瑱等家屬出席。與會者還有親民黨主席宋楚瑜、前中國國民黨主席吳伯雄、前“立法院長”王金平、前“行政院長”陳冲、海基會董事長李大維、中國佛教會理事長淨耀法師、國民黨“立委”呂玉玲、葛瑪蘭文化基金會董事長陳世圯、前新北檢察長朱兆民、國民黨前台北市議員厲耿桂芳、四星國際董事長薛智偉與妻子、藝人坣娜、作家蔡玉真、婦女聯合會主委雷倩等約100人左右。



嚴雋泰壓軸致詞表示，他的父親發行新台幣，為台灣經濟發展有貢獻，他還在就讀初中、高中時，到他家最多次的客人是時任糧食局長李連春，經常報告糧食情況，歷經艱苦。



嚴雋泰說，現在人人都談台灣半導體、台積電等議題，他父親在“副總統”任內，曾被蔣中正特別指定前往美國訪問，當時受到美國總統詹森高規格接待，他們談到，美國希望台灣要與大陸都能正常化，而他父親也向詹森提出，台灣自體發展最重要，台灣有各種加工業非常發達，要如何再往前走？



嚴雋泰說，嚴家淦當時向詹森建議，台灣需要工、商業、科技業更進一步的發展，希望美國派一些科學家來台灣瞭解、指導，當時詹森有派員，因此台灣在材料、衛生、生物科技、醫學、半導體有重要發展，從嚴家淦到“經濟部”及“財政部長”李國鼎，都不負眾望，也與台積電創辦人張忠謀將台積電建立起來，成為領先全世界的工業。



嚴雋泰說，從嚴家淦1967年赴美，迄今已56年，科技公司都扶持起來，希望大家繼續努力，延續嚴家淦、蔣經國的執政利多，兩岸要正常化，“中華民國”要更強。



會後眾人大合影，現場氣氛從莊嚴肅穆，到溫馨喜樂。