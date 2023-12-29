快評：選戰最後階段　國民黨力催集中選票

中評社快評／台灣選戰到了最後階段，國民黨前主席連戰28日發出公開信，呼籲選民支持政黨輪替，集中選票支持可以當選的人，唯一支持侯友宜、趙少康，否則選票分裂，將讓民進黨重新享受漁翁之利，那時大家後悔遺憾也於事無補了。



連戰心繫兩岸安危，希望國民黨重返執政，不願見當年藍營分裂、民進黨得利的歷史重演，而作出呼籲。藍委林為洲認為，連戰的公開信是一種鼓勵和動力，讓國民黨更加團結一致，共同奮鬥。



2000年台灣大選，連戰、宋楚瑜、陳水扁三強相爭，藍營分裂，最終陳水扁以497萬餘票，得票率39.3%勝選，國民黨在台灣首度失去執政權。



今屆台灣大選的情形有點類似2000年大選，藍綠白“三腳督”，“侯康”緊追“賴蕭”，“柯盈”也有很高支持度。在野相爭，綠營得利。如果藍白棄保效應未能發酵，當年的歷史很可能重演。



選戰進入最後階段，國民黨力催集中選票，這是必然之舉，也是有用手段。除了連戰外，趙少康28日在金門為黨籍“立委”候選人陳玉珍助選時，同樣呼籲選民一定要集中選票下架民進黨。“侯康配”後援總會長王金平24日在中台灣誓師大會上也呼籲集中選票，支持“真正能過關的候選人組合”“侯康配”。



民調顯示，在“三腳督”情況下，棄保效應會是影響勝敗的其中一個關鍵。