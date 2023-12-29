中評鏡頭：嚴家淦紀念園區　寧靜恬淡風清

嚴家淦紀念園區的自由之家。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）嚴家淦紀念園區包括古蹟嚴家淦故居、自由之家、大同之家，故居平常雖不對外開放，但有舉辦紀念會等活動時，仍能一睹自由之家風采，園區情境恬淡，如嚴家淦生前的為人風格，園區內也有介紹嚴家淦的生平照片，樸素典雅，相當寧靜。



嚴家淦是接任蔣介石後的台灣第5任領導人，是中國國民黨政府重要的財經專家領袖，也是首位文人“副總統”，“總統”任內讓台灣出現經濟奇蹟，包括實施耕者有其田、籌設新竹科學園區、成立“國科會”、發行新台幣等，任期3年，交棒給蔣經國，嚴家淦育有5子4女，享壽88歲。



嚴家淦紀念園區，位於台北市中正區博愛特區，該建物還不是嚴家淦故居時，已於1900年建成，2010年被列為古蹟，是日式木造房舍風格，庭樹有青剛櫟、九芎、榕樹、楓香等台灣原生種。西式的水泥牆上頂著東亞式的磚瓦屋簷，內部也是西式裝潢卻有東亞式橫梁。一樓包括會客室、大餐廳和日式廂房；二樓則是書房、臥室與起居室。房子用料十分精細，地板還是南亞塑膠出品的第一批地磚。



由於園區涉及“總統”官邸周邊維安，園區原則不開放參觀，除有特殊開放需求。陳水扁與蔡英文都曾參訪過，園區會舉辦嚴家淦冥誕、逝世週年追思會等。