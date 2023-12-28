商周調查五百家台企：國民黨侯康拼經濟最優

2024候選人，左起賴清德、侯友宜、柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北12月28日電／距離2024大選投票日僅剩16天，台灣《商業周刊》今日公布針對515位企業家對藍綠白三黨候選人的評價，對象產業包括製造業、科技業、服務業、金融業，市值總計超過新台幣7兆元。在“經濟成長”、“產業發展”、“兩岸經貿”、“國際地位”4項評量中，國民黨侯康配拿下三項領先優勢；民進黨賴蕭配只在“國際地位”排在第一。



《商業周刊》27日公布最新調查，針對“經濟成長”、“產業發展”、“兩岸經貿”、“國際地位”4個領域，侯康配在“經濟成長”看好度為43%、“產業發展”43%、“兩岸經貿”61%，皆為三組人馬中的最高評價。



而“國際地位”最高看好度則由民進黨賴蕭配拿下，得到56%，“經濟成長”、“產業發展”分別為37%、34%排第二；民眾黨候選人柯文哲於“經濟成長”、“產業發展”、“國際地位”三項排名中皆墊底，僅僅衹有在“兩岸經貿”的看好度上，能以21%小幅領先賴蕭配19%。



值得注意的是，該調查顯示，營收規模在10億元以下的中小製造業企業主較看好民進黨賴清德能提升台灣經濟；而營收規模10億到100億之間的製造業企業主看好度，賴蕭配跟侯康配則持平。然而在科技業、服務業的企業主眼中，不論營收規模，侯康配都深受青睞。柯文哲在多數產業中，則大致呈現落後狀態。



另針對“哪些因素會影響企業家投票意向”，在滿分5分的情況下，前三名分別為“經濟政策”4.47分、“供電穩定度”4.29分、與“擔心台海戰爭”3.94分。後續由高到低為“核電政策”、“CPTPP政策”、“ECFA政策”、“綠電供給或價格”。



《商業周刊》說明此次調查方式，12月7日至16日進行，共收集515位企業主回覆，調查對象則與“商周CEO學院”、磐石會、機械公會、智動協會、連鎖加盟促進協會、不動產代銷公會等公協會合作，邀請會員、學員進行問卷填答；同時商周記者群亦親訪市值千億、產業前三大龍頭企業，邀請其董事長、總經理等高階主管填答。



有關問卷設計、調查網站架設、填答分析，皆由《商業周刊》獨立進行，確保調查可信度、準確性，填答問卷採全程匿名，問卷由商周親自追蹤，截至期限為止，填答企業家所管理之公司市值達七兆台幣（不含未上市櫃企業、未確定是否填答者），逾台灣股票市場價值的一成。