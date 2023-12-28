選前利多！陳建仁裁定產業補助　增出口貸放

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月28日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”陳建仁今日在院會中拍板通過“經濟部”所提受景氣影響產業補助，在資金融通方面，推動企業貸款還本期限展延、投資台灣三大方案貸款期限展延以及疫後振興專案貸款持續受理等3項措施，此外，出口拓銷擴大力道，出口貸放金額擴大至70億元。



“行政院”發言人林子倫28日表示，陳建仁也特別針對石化產品的ECFA優惠關稅遭取消，請“經濟部”持續輔導石化業，並提供妥適協助。



“行政院”28日召開院會後記者會，由發言人林子倫主持，“法務部次長”黃謀信、“經濟部次長”陳正祺出席。



林子倫轉述表示，製造業外銷訂單及出口年增率在2023年下半年衰退幅度逐步收斂，預期2024年出口將延續此波復甦的態勢。此外，海內外主要預測機構皆預估明年台灣經濟成長率將優於今年表現。



林子倫說，不過，全球經濟仍將面臨如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢，及各國央行貨幣政策走向等諸多挑戰，這些因素都將影響台灣貿易與投資表現，須持續加以關注因應。



林子倫強調，在這段疫後堅韌重建的過程中，請“經濟部”務必落實推動中小企業升級轉型，特別是受景氣影響的產業，除了協助產業智慧化、低碳化的轉型之外，也應積極加強改善中小企業所需基礎設施、對小店家、中小企業提供行銷、貸款等多元的協助，共同攜手踏穩疫後經濟復甦的腳步。



台“經濟部”為推動產業及中小企業朝低碳化與智慧化升級轉型，明年度再加碼新台幣20億元協助業者拓展國際市場，包括提高參展補助金額並加強貿易金融支援，海外參展每攤補助提高至9萬元、設立台灣形象館補助提高至300至500萬元，出口貸放金額擴大至70億元。