台“中選會”接多起假民調檢舉　最重罰二百萬

台“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北12月28日電／“中選會”28日透過新聞稿提醒，近日接獲多起涉及違反相關選罷法的發布民調檢舉案件，提醒各界勿發布假民調或是不符規定的民調干擾選舉，否則最重將開罰新台幣200萬元。



“中選會”今天說，近日接獲多起未載明抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊，涉及違反“總統”“副總統”選舉罷免法第52條及公職人員選舉罷免法第53條規定的發布民調檢舉案件，均依法進行查處。



“中選會”指出，違反上述選罷法規定發布民調者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰20萬元以上200萬元以下罰鍰。



“中選會”提醒，網路民調或各式民調資訊均應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊。民眾如任意轉傳未載明上開資訊的民調，也會違反2選罷法規定，請各界勿以假民調或不符規定民調干擾選舉。



另外，“中選會”表示，自2024年1月3日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰20萬元以上200萬元以下罰鍰。