藍營：凱旋苑做社宅　蔡英文房產比照辦理？

國民黨28日舉行記者會，質問民進黨，蔡英文家族出租給海霸王的租金，是否要比照凱旋苑捐出，或當社會住宅、青年宅？（國民黨提供） 中評社台北12月28日電／綠營猛攻中國國民黨2024候選人侯友宜妻子任美鈴持有的陽明山凱旋苑出租學生宿舍，中國國民黨2024競選發言人凌濤表示，依民進黨候選人賴清德與賴營標準，蔡英文家族出租位於台北市中山北路大樓給海霸王的租金，是否要捐出來當青年住宅，補助低收入戶、青年租屋？民進黨清算合法資產，護航萬里違建，民進黨拗得過去嗎？



賴清德競總發言人郭雅慧表示，侯友宜凱旋苑爭議在於剝削學生、逃稅嫌疑。侯友宜應該公開說清楚，是否向大學生收高價租金之後轉手收購新莊土地？國民黨的說法是刻意混淆視聽，不倫不類的比擬，呼籲侯友宜不要拿不相關的事情轉移外界檢視。海霸王難道有像侯家凱旋苑年漲租金剝削學生嗎？



凌濤、侯辦發言人江怡臻等28日舉行記者會。江怡臻指出，侯友宜家族的凱旋苑是合法繼承、合法建物，後來成立公司管理，凱旋苑一切合法。相較於賴清德萬里違建，不管是從“內政部”、“農業部”等圖資，從以前比較到現在，都是既存違建的建築。繳稅部分，凱旋苑是合法繳稅，從2018年侯友宜第一次參選，到2024參選，繳稅都是合法的，昨天侯辦記者會上出示繳稅單據，大家質疑說，為什麼要成立99個門牌？這是證明沒有逃漏房屋稅的動機，因為公司明明白白繳稅，合法繳稅開發票，一開始侯友宜夫人堅持要最高標準來開發票。相較於賴清德的萬里違建，沒有繳房屋稅，最近因為選舉關係，偷偷摸摸向新北市政府申請相關程序，以往都沒有繳稅。



江怡臻分析，在公共安全部分，凱旋苑自從託給新壽公司租下代管後，公司就自請保全，專業管理，光纖網路、專人打掃公共空間、監視器、瓷釦等。請問賴清德萬里違建，上週拍到，由“國安”特勤跟“憲兵”進駐，被踢爆後才匆忙撤哨。



至於現階段及未來處理方式，江怡臻指出，侯友宜夫人明白宣示，凱旋苑目前沒有租出去部分，捐款補貼中低收入戶，凱旋苑租約到期後，作為社會住宅或青年宅。而賴清德萬里違建，在政見發表會之前，賴清德都是用哽咽哭泣帶過。至於未來的處理，賴清德話說得很漂亮，確保礦區居住權後，公益信託做生活紀念館，也就是賴神廟。她強調，哪一個比較合理，大家看得很清楚，凱旋院就是一切合法，賴清德的萬里違建就是違法。

