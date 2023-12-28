柯籲綠粉：讓民進黨輸一次　才不會繼續沉淪

民眾黨2024候選人柯文哲說，愛民進黨，這次就要讓民進黨下台。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北12月28日電／距離2024大選投票日倒數16天，台灣民眾黨2024候選人柯文哲28日中午在臉書發出一封給民進黨支持者的信，他指出，如果民進黨做得再差也能連任，那就成為另一個一黨專政，因此他向綠營支持者喊話，應讓民進黨輸一次，才不會繼續沉淪，“愛民進黨，這次就要讓民進黨下台”。



“什麼是民進黨？”柯文哲指出，民進黨的前身是黨外，而黨外的兩大理念，分別是民主憲政與“台灣獨立”。然而，真正為台灣民主運動打拼，乃至於入獄的創黨元老們，許多已“被淡出”民進黨；當年的徒子徒孫，現在身處高位，吃香喝辣。



柯文哲提到，30年前民進黨的主張“清廉、勤政、愛鄉土”，他每一個字都認同，但他最後與民進黨漸行漸遠的原因，不是他變了，而是他還記得當時的理想。“請問，如果信介仙（黃信介）在世，他會要民進黨阻擋疫苗嗎？他會認同民進黨卡台大校長嗎？鄭南榕追求百分之百的言論自由，民進黨卻可以一邊紀念鄭南榕，一邊關中天，精神分裂，讓人難以想像。”



柯文哲指出，民進黨的四大理念“民主、清廉、法治、‘台獨’”，這八年一項都沒做到。民進黨今天的沉淪，說實在是被善良的台灣人民寵出來的。不論從對台灣或者對民進黨好的角度，民進黨都應該要輸一次，才不會繼續沉淪。



柯文哲表示，“我曾說過‘我是深綠’，我出身228家族，我也不必隱晦，但有一天我當台北市長時，我要繼續用有色眼鏡看每一個台北市民嗎？”部分民進黨支持者對柯文哲有一股“恨”，覺得柯文哲忘恩負義，沒有回報民進黨2014年台北市長選舉的恩情。今天他要告訴大家，“不是我不愛民進黨，而是我更愛台灣；因為愛之深責之切，為了台灣我更應該站出來，告訴現在民進黨的當權派，是你們忘記了初衷！”