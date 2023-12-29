馮國豪：藍綠對柯文哲陷入打或不打的兩難

台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 資料照） 中評社台中12月29日電（記者 方敬為）台灣民眾黨2024候選人柯文哲近期在南台灣聲勢有起色，崑山科技大學公關及廣告系退休教授、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問表示，柯在南部聲勢起，藍綠都感到緊張，因為南部是傳統綠營優勢區，民進黨很怕選票游移至柯身上，尤其是年輕選票。



他說，藍綠兩黨對柯文哲陷入“打也不是、不打也不是”的兩難。如果柯文哲的支持度能夠拉到20%以上的話，恐怕藍綠都要緊張了，因為不曉得是拉到誰的票，這是柯文哲的另類優勢。



馮國豪說，國民黨方面，希望在南部拉近與民進黨的差距，除了鞏固基本盤，也需要爭取中間選民支持，但柯文哲在南部聲勢起來，中間選民投票意向可能因此流向民眾黨。然而，有關柯文哲聲勢消長對藍綠影響的輕重、選票游移的動向等，難以精準預測，因此藍綠對於如何應對柯文哲都陷入兩難，成為柯P在這場大選中的另類優勢。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，主要學術專長包括文化創意產業與行銷、兩岸經濟等，先後任教於世新大學、台北教育大學等。



柯文哲23日在高雄舉辦造勢晚會湧入大批支持者，主辦單位宣稱有5萬人到場相挺，跌破眾人眼鏡，相關效應各界關注。



針對柯在南部聲勢上揚對藍綠影響，馮國豪表示，他有去看柯文哲在高雄岡山的造勢現場，坦白講並沒有像主辦單位宣稱的有幾萬人，只是以柯文哲在南部缺乏區域“立委”提名的狀況來說，造勢的表現已經很不容易了。當然也有人指出，部分支持者是外地下來相挺，不過，他個人觀察，以岡山為例，還是本地人居多，而且柯文哲的支持者有一個特色，大部分是年輕人，這對綠營而言，或許會相對緊張。