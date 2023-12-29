宋楚瑜語中評：中止ECFA 台灣經濟困難

親民黨主席宋楚瑜接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）大陸認定台灣構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA12項石化產品的關稅減讓。親民黨主席宋楚瑜接受中評社訪問表示，台灣若沒把大陸做為台灣經濟發展的重要福地，對台灣經濟會有很大的困難，他主張要恢復實質的對話交流，除了海協會、海基會兩會外，他也希望在大陸福建廈門、台灣金門輪流舉辦雙門的經貿實質對話，ECFA要維持。



現年81歲的宋楚瑜，出生於湖南湘潭，美國喬治城大學政治學博士，歷任蔣經國秘書、新聞局長、中國國民黨秘書長、台灣省政府主席、台灣省長、親民黨主席，曾4度競選“總統”、1次“副總統”選舉。



對於民進黨若繼續執政，ECFA恐斷，宋楚瑜指出，怎麼確定誰會當選？不管是誰當選，對於維持ECFA、兩岸經貿來往，這是大勢所趨，也是利民之所在，台灣若沒有將大陸做為台灣經濟發展重要福地，台灣經濟會遭遇很大的困難。



宋楚瑜說，兩岸一定要恢復有建設性協商，來化解ECFA等紛擾。實質上要恢復大陸海協會與台灣海基會的交流、對談，因此他這幾天有特別提出，希望在廈門與金門，輪流舉行兩岸經貿的實質對談，來化解歧異。

