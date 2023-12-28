南韓防部將全部回收涉獨島表述不當部隊教材

中評社香港12月28日電／南韓部隊思想教育教材中將南韓固有領土獨島等列為“正發生主權紛爭的地區”，引發與政府“獨島不存在領土爭端”的主張背道而馳的爭議，韓國防部28日宣佈全部回收已發放的教材。



韓聯社報道，為加強戰鬥精神培育，國防部時隔五年向部隊官兵發放戰鬥精神教材。教材寫道，“中國、俄羅斯、日本等多個強國在韓半島周邊存在尖銳對立。這些國家為了自身利益，向海外投射軍事力量，釣魚島、千島群島、獨島等領土爭議猶存，隨時可能發生軍事衝突”。此外，教材內附的11張韓半島地圖均未標注獨島，還刪除了先前有關韓日曆史問題的內容。



有關表述與政府堅持“獨島不存在領土爭議”的立場相抵觸。國防部發言人全河奎當天在例行記者會上就相關表述是否與政府方針相悖的提問回答稱，相關表述的主語是“這些國家”，意思是周邊國家提出了多種領土主張，而不是政府認為獨島存在領土爭端。外交部方面回答韓聯社記者提問時表示，獨島在歷史、地理和國際法上均屬於南韓固有領土，獨島不存在主權糾紛是政府的一貫立場。



總統尹錫悅嚴厲譴責國防部將獨島標為領土爭端地區。據總統室發言人金秀卿介紹，尹錫悅在接到相關報告後予以強烈譴責，並指示立即採取糾正措施。



國防部隨後就相關教材出現涉及獨島的不當表述、未標記獨島等問題表態，並宣佈全部回收，嚴肅調查執筆過程中出現的問題。國防部還表示，已意識到問題的嚴重性，將進一步完善相關教材，全力引導官兵以堅韌不拔、不屈不撓的精神武裝頭腦。據悉，國防部將在月底前回收所有已發放的教材。