國民黨轟黃捷教唆助理違法搜查　涉強制罪

國民黨召開記者會，指控民進黨黃捷與助理在平安夜當天，公然恐嚇國民黨於人行道旁發糖的工讀生。（國民黨提供） 中評社台北12月28日電／中國國民黨高雄市“立委”候選人陳美雅28日與新北市“立委”候選人林國春召開記者會，“揭開黃捷假面甜心的真面目”！國民黨質疑民進黨高雄市“立委”候選人黃捷與助理，在平安夜當天公然恐嚇國民黨於人行道旁發糖的工讀生，還搶走工讀生放送的小袋子並察看內部，黃捷本人就在一旁冷眼觀看。此舉涉及違反刑法上的強制罪，呼籲警方主動偵辦，還工讀生公道，民進黨高雄市長陳其邁更應該嚴肅看待。



陳美雅與當天的工讀生28日北上召開記者會，國民黨新北市“立委”候選人林國春、國民黨副發言人賴苡任陪同出席。



記者會中除了播放影片呈現黃捷跟助理態度蠻橫、涉及違法搜查。陳美雅質疑，幾乎同時同地，黃捷的助理身穿有號次的競選背心發放文宣，陳美雅的工作人員則在現場發糖果，卻遭無理蠻橫的對待，陳美雅痛批“難道這是綠能你不能嗎”？



警界出身的林國春表示，有公權力的員警要依法行政，否則就是違法盤查。一般的民眾沒有正當理由模仿員警的行為，也是違法的。黃捷在現場又是現任議員，對法律應有一定認知，卻仗著人多，對其他陣營的工作人員為所欲為，未來若真的當上“立委”還得了，希望民眾張大眼睛，檢驗這等不適任的候選人。



林國春強調，影片中遭無理對待的工讀生，心理上會有很大的陰影。他建議警方主動偵辦後馬上傳喚，讓地檢署還工讀生一個公道。期盼高雄市警察局長馬上行動，民進黨高雄市長陳其邁更要認真對待此案。



陳美雅指出，黃捷可以假，但不可以違法。事情發生迄今兩三天，黃捷持續神隱閃躲，民進黨從上到下也假裝看不到。平安夜當晚她的陣營準備美雅娃娃袋子，內裝糖果，不但沒有文宣，也無號次、“立委”候選人等字樣，預備在街頭送糖給小朋友。突然一群人衝過來咆哮恐嚇，態度囂張，一位疑似是黃捷的工作人員更出手搶走工讀生手上的袋子，甚至檢查內部。台灣有史以來沒聽過這麼囂張的事情，權力讓一個人如此腐化，完全視法律為無物。

