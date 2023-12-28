游智彬踢爆綠委莊瑞雄論文抄襲　比例達57%

新黨中壢區“立委”候選人游智彬踢爆綠委莊瑞雄的碩士論文嚴重抄襲。（照片：游智彬提供） 中評社台北12月28日電／新黨中壢區“立委”候選人游智彬今日踢爆，列民進黨“立委”不分區第十名的莊瑞雄，碩士論文出現嚴重抄襲，抄襲率高達57%，不僅章節標題照抄，圖表順序更是直接複製貼上，情況堪比何博文抄58%，簡直就是林智堅抄襲案的翻版！



莊瑞雄稍早回應表示，因先嚴日前辭世，治喪期間暫停所有對外發言，但針對游智彬不實指控，強調沒有違反學術倫理。游智彬在對於學術領域與論文內容不理解之下，輕易進行指控，意圖政治操作與引起關注，實為不當之舉。



游智彬表示，莊瑞雄的碩士論文《北高兩市市立綜合醫院之經營績效評估》抄襲率57%，其中有53%的內容抄襲自薛環琪發表於2004年6月的碩士論文《台灣各縣市環保機關績效評估－公害陳情處理及便民措施之研究》。而莊文發表於2005年6月，比該論文晚了整整一年。依論文完成的時間先後來說，莊瑞雄顯然有充足的時間抄襲他人著作。



游智彬還指出，莊瑞雄碩論第三、四、五章的章節標題，與薛文幾乎一模一樣：莊文的第三章，僅第一節與薛文稍有不同，其餘章節標題完全相同；莊文第四章的四小節、第五章的三小節，儼然就是薛文第四章（有六小節）、第五章（有五小節）的刪減版。在圖表方面，莊文的〈圖1－1研究流程〉，就是薛文〈圖1－1研究流程〉的閹割版！此外，莊文的圖3－1、3－2、3－3、3－4、3－5，雖說是引用理論的圖表，但每個人的思維邏輯和行文方式都不同，莊瑞雄碩論的圖表排列順序，竟能與不同學校、不同系所且不同畢業年份的薛環琪碩論完全一致，堪稱學術界的奇蹟！