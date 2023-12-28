新潮流不倒台灣不會好！高雄市民自費掛看板

民眾自費懸掛“新潮流不倒，台灣不會好！支持侯康配”的看板廣告。（照片：中時新聞網） 中評社高雄12月28日電／2024大選倒數，高雄左營高鐵站前有民宅外牆出現“新潮流不倒，台灣不會好！支持侯康配”的看板廣告。中國國民黨高雄市黨部表示，這是民眾自發出資懸掛，就是因為看不下去民進黨派系新潮流在高雄橫行無阻、囂張跋扈，據悉未來陸續會有更多塊的看板上架，要喚起市民的意識。



媒體報導，“新潮流不倒，台灣不會好”搭配支持侯康配的廣告看板高掛私人民宅上方，乍看以為是國民黨的廣告刊版。實際詢問國民黨高雄市黨部，黨部回應，該面看板由支持者出資自行懸掛。



國民黨高市黨部透露，這面看板是繼五福中山路“侯康配”巨型看板後，第2面由支持者出資懸掛的看板，非常感謝市民朋友的熱心，知道國民黨籌措資源不易，幫忙黨部擴大宣傳。



國民黨高市黨部強調，民進黨弊案叢生，違法事蹟不斷，人民已經受夠了，這些紛紛出資幫忙掛看板的朋友們都是為了台灣的未來“揭竿起義”，透過實際行動表達支持，據瞭解還會有更多塊看板陸續上架，就是要喚起市民的意識。



國民黨高市黨部也呼籲，民眾不要害怕民進黨執政下的綠色恐怖，勇敢站出來，讓政黨輪替成真，才能讓民進黨不敢繼續囂張、讓他們好好下台反省，台灣才能撥亂反正、國家才能和平安定！