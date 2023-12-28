俄副總理：俄中貿易本幣結算率近92%

中評社香港12月28日電／俄羅斯副總理德米特里·切爾內申科在接受衛星通訊社採訪時表示，俄中貿易關係中的本幣結算比例接近92%，這表明兩國已經建立了獨立於西方的高效經貿合作體系。



他說：“我們去年的貿易額增長36%以上，今年保持增長勢頭，漲幅達26.7%。這是前所未有。重要的是，在我們的貿易關係中，本幣結算比率接近92%。這表明俄羅斯和中國已經建立了獨立於西方的高效經貿合作體系。”



切爾內申科指出，除貿易外，其他領域也不斷發展並成效顯著，例如兩國互辦主題年。



俄羅斯總理米舒斯京不久前在會見中國國務院總理李強時表示，俄羅斯和中國繼續擴大本幣在相互結算中的比例，今年兩國實際上完全擺脫了對第三國貨幣的使用。



中國海關總署12月7日發佈的統計數據顯示，2023年1月至11月，中俄兩國貿易總額達2181.76億美元，歷史首次突破2000億美元。其中，中國對俄出口1003.36億美元，增長50.2%；中國自俄進口1178.40億美元，增長11.8%。



2022年，俄中貿易額同比增長29.3%，達到創紀錄的1902.71億美元。俄中領導人此前下達了將兩國貿易額增長一倍的目標，到2024年之前，將其從2018年的1000億提高到2000億美元。