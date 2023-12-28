30日台中挺柯造勢　蔡壁如：中台灣兵家必爭

民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如與國民黨台中市“立委”候選人羅廷瑋、林家興合體掃街拜票。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月28日電（記者 方敬為）昔日挺韓大將陳清茂號召韓粉支持台灣民眾黨主席柯文哲，23日在高雄辦造勢成功，30日將前進台中加碼造勢，民眾黨台中“立委”候選人蔡壁如今天表示，決戰中台灣，中彰投有近400萬人口，兵家必爭，民眾黨不會缺席，相信能夠展現柯在中部的陸軍實力。至於是否仍訴求韓粉相挺？蔡壁如說，歡迎各方響應，只要認同政黨輪替，大家都是“中華民國”派。



陳清茂23日在高雄岡山號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結挺柯文哲”，湧入大批支持者，主辦單位宣稱有5萬人到場相挺，替民眾黨注入一劑強心針，30日將在台中市加碼舉辦“南方崛起”挺柯大造勢，相關效應各界關注。



蔡壁如28日下午與中國國民黨“立委”候選人羅廷瑋、林家興合體掃街拜票，針對陳清茂替柯加辦台中造勢活動受訪表示，由於柯文哲的陸軍實力一直被外界質疑，高雄岡山那一場造勢就是她與陳清茂共同發起，就是要破除大家的刻板印象，大家都覺得柯文哲過濁水溪以南就沒有陸軍，事實證明，柯粉全台都有，且非常堅定、熱情，相信中部也能夠有好成績。



蔡壁如說，台中造勢一方面也宣示決戰中台灣，柯文哲在南台灣聲勢起，中台灣也是重中之重，所以加碼在台中舉辦，台中市有284萬人口，再加上彰化、南投有將近400萬人口，是兵家必爭之地，民眾黨當然不能缺席，要透過行動爭取中台灣選票，有高雄成功的經驗，相信台中場也會有好成績。



至於是否繼續訴求韓粉挺柯？蔡壁如表示，高雄造勢的主軸是三粉集結，台中沒有特別設定，歡迎各方響應，只要認同政黨輪替，大家都是愛“中華民國”派的，所以自然會聚集起來，希望明年“中華民國”越來越好。